El Hospital Escuela tendrá el primer laboratorio de histocompatibilidad del país

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela contará con el primer laboratorio de histocompatibilidad del país, infraestructura clave para fortalecer el sistema de trasplantes de órganos y tejidos en Honduras. Este laboratorio, actualmente en proceso de construcción, será el único en su tipo a nivel nacional y permitirá realizar estudios especializados para determinar la compatibilidad inmunológica entre donantes y receptores. Por lo que las autoridades hospitalarias ven la edificación de este laboratorio como un paso esencial para garantizar el éxito de los trasplantes.

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Salud y ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que ha estado a cargo desde el diseño hasta la construcción y el equipamiento del espacio. Las obras se desarrollan en la primera planta del Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela, donde se acondiciona un área con estándares internacionales de bioseguridad y tecnología avanzada. De acuerdo con las autoridades sanitarias, este laboratorio representa un avance significativo en la capacidad del país para desarrollar programas de trasplante, reduciendo la dependencia de servicios en el extranjero y agilizando los procesos para los pacientes. La jefa del servicio de estudios para trasplante del centro asistencial, Evelyn Olivera, explicó que el laboratorio será un espacio de alta complejidad analítica, diseñado para cumplir con estrictos protocolos de calidad y acreditación internacional.