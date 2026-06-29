Davis Flow revela detalles de su fichaje por equipo de Liga Nacional: Esto lo ha frenado

"Sí, incluso ya estoy en un grupo, tuve llamadas con el entrenador, ya hablé con el presidente del equipo. Yo creo que sí, es mi sueño jugar en primera división. El fútbol siempre me ha gustado, entonces estoy agradecido", concluyó el creador de contenido, dejando abierta la puerta a un fichaje que sería uno de los más mediáticos en la historia reciente del fútbol hondureño.