Cae sospechoso de doble asesinato en San Esteban, Olancho

Olancho, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional de Honduras reportaron la detención de un hombre señalado como presunto responsable de un doble homicidio ocurrido en el barrio La Pradera, en el municipio de San Esteban. La captura se realizó la madrugada de este miércoles, alrededor de las 5:00 am, en el barrio Codefor, tras trabajos de seguimiento e inteligencia ejecutados por equipos de la Dirección Policial de Investigaciones y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria.

Según el informe policial, al momento de su requerimiento el sospechoso intentaría atacar a los agentes, por lo que fue neutralizado de inmediato. El detenido, de 40 años, es originario de Mangulile y residente en el barrio El Chorizo, siempre en San Esteban. Durante la inspección se le decomisó una pistola, que se presume fue utilizada en el crimen, así como varios envoltorios con supuesta marihuana. De acuerdo con las investigaciones, el arma habría sido robada durante el hecho violento registrado el pasado 13 de abril, en el que perdieron la vida Orlin Sariel Argüelles Veliz y Jairo Avelardo Rodríguez Amador, ambos originarios de la zona.