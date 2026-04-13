Los rostros de Orlin Argüelles y Jairo Rodríguez, asesinados en San Esteban, Olancho

Un doble hecho violento se registró en el municipio de San Esteban, donde dos hombres fueron asesinados a balazos cerca de su vivienda. Esto se sabe del caso:
Las víctimas fueron identificadas como Orlin Sariel Argüelles y Jairo Rodríguez, quienes habrían perdido la vida producto de múltiples impactos de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, el doble homicidio ocurrió alrededor de la medianoche en las afueras de su vivienda.
Los cuerpos fueron encontrados hasta la mañana de este lunes por personas que alertaron a las autoridades tras percatarse de la escena violenta.
De manera extraoficial, se informó que una mujer resultó herida durante el ataque y fue trasladada a un centro asistencial en estado delicado.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos, que quedaron tendidos en la entrada de la vivienda.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni han reportado capturas relacionadas con el caso.
El hecho ha generado consternación entre los habitantes de San Esteban, quienes lamentan la violencia que enluta a la comunidad.
En redes sociales, conocidos y familiares expresaron su pesar por la muerte de las víctimas. “Primo Orlin Argüelles descansa en paz hermanito”, escribió un allegado.
“Mi más sentido pésame a toda la familia, que Dios le dé fortaleza porque no es fácil, solo Dios con su poder”, y “Ay no Sariel, fuimos compañeros en la escuela, lo recuerdo con mucho cariño”, fueron otros de los mensajes compartidos.