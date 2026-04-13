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Los rostros de Orlin Argüelles y Jairo Rodríguez, asesinados en San Esteban, Olancho

Dos personas fueron asesinadas la mañana de este lunes en las afueras de su vivienda en San Esteban; autoridades investigan las causas del doble crimen

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 16:26
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Un doble hecho violento se registró en el municipio de San Esteban, donde dos hombres fueron asesinados a balazos cerca de su vivienda. Esto se sabe del caso:

Foto: Redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como Orlin Sariel Argüelles y Jairo Rodríguez, quienes habrían perdido la vida producto de múltiples impactos de arma de fuego.

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De acuerdo con los primeros reportes, el doble homicidio ocurrió alrededor de la medianoche en las afueras de su vivienda.

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Los cuerpos fueron encontrados hasta la mañana de este lunes por personas que alertaron a las autoridades tras percatarse de la escena violenta.

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De manera extraoficial, se informó que una mujer resultó herida durante el ataque y fue trasladada a un centro asistencial en estado delicado.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos, que quedaron tendidos en la entrada de la vivienda.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del crimen ni han reportado capturas relacionadas con el caso.

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El hecho ha generado consternación entre los habitantes de San Esteban, quienes lamentan la violencia que enluta a la comunidad.

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En redes sociales, conocidos y familiares expresaron su pesar por la muerte de las víctimas. “Primo Orlin Argüelles descansa en paz hermanito”, escribió un allegado.

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“Mi más sentido pésame a toda la familia, que Dios le dé fortaleza porque no es fácil, solo Dios con su poder”, y “Ay no Sariel, fuimos compañeros en la escuela, lo recuerdo con mucho cariño”, fueron otros de los mensajes compartidos.

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