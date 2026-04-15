Matan a hombre con hacha en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.- Un hombre fue asesinado con un arma blanca tipo hacha durante la noche del martes -14 de abril- en la comunidad de El Culebrero, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Samuel Humberto Gálvez, de 42 años, originario de la aldea El Rincón.

De acuerdo con información preliminar, el hombre presentaba graves heridas en la cabeza provocadas con lo que se presume sería un hacha.