Matan a hombre con hacha en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.- Un hombre fue asesinado con un arma blanca tipo hacha durante la noche del martes -14 de abril- en la comunidad de El Culebrero, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como Samuel Humberto Gálvez, de 42 años, originario de la aldea El Rincón.
De acuerdo con información preliminar, el hombre presentaba graves heridas en la cabeza provocadas con lo que se presume sería un hacha.
El cuerpo quedó tendido a la orilla de la calle que conduce hacia el sector de La Concepción, a la salida de la comunidad de El Culebrero, donde fue encontrado por locatarios de la zona.
Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que originaron el hecho violento.
Agentes de la Policía Nacional (PN) se desplazaron al lugar para acordonar la escena, mientras personal forense realizó el levantamiento cadavérico.
Las autoridades indicaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con el responsable.