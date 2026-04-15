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A disparos matan a dos hombres en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán

Las víctimas, identificadas como Álvaro Dubón y Antony Solórzano, fueron atacadas a disparos por sujetos que se conducían en una motocicleta en horas de la madrugada

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 06:57
A disparos matan a dos hombres en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán

Personal de Medicina Forense ya realizó el levantamiento de ambos cuerpos para ser trasladados a la morgue.

 Foto: Redes sociales

Copán, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego la madrugada de este miércoles -15 de abril- en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán.

El hecho violento se registró aproximadamente a la 1:30 de la madrudada, a pocos metros del Hospital de Occidente, cuando ambos transitaban por la zona.

Según información preliminar, las víctimas habrían sido atacadas con arma de fuego, presuntamente calibre 22, por individuos no identificados que se desplazaban en una motocicleta y les dispararon en reiteradas ocasiones. Se dieron a la fuga tras el crimen.

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Las víctimas fueron identificadas como Álvaro Luis Dubón, de 39 años, originario del mismo sector y quien se desempeñaba como guardia de seguridad, y Antony Solórzano.

Rostro de Antony Solórzano (primera foto), y Álvaro Luis Dubón (segunda foto).

Rostro de Antony Solórzano (primera foto), y Álvaro Luis Dubón (segunda foto).

 (Foto: Cortesía )

Ambos cuerpos quedaron a escasa distancia uno del otro. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen.

Agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público acudieron al lugar, donde procedieron a acordonar la escena para realizar las investigaciones correspondientes y efectuar el levantamiento de los cuerpos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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