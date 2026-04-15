A disparos matan a dos hombres en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego la madrugada de este miércoles -15 de abril- en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán.
El hecho violento se registró aproximadamente a la 1:30 de la madrudada, a pocos metros del Hospital de Occidente, cuando ambos transitaban por la zona.
Según información preliminar, las víctimas habrían sido atacadas con arma de fuego, presuntamente calibre 22, por individuos no identificados que se desplazaban en una motocicleta y les dispararon en reiteradas ocasiones. Se dieron a la fuga tras el crimen.
Las víctimas fueron identificadas como Álvaro Luis Dubón, de 39 años, originario del mismo sector y quien se desempeñaba como guardia de seguridad, y Antony Solórzano.
Ambos cuerpos quedaron a escasa distancia uno del otro. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen.
Agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público acudieron al lugar, donde procedieron a acordonar la escena para realizar las investigaciones correspondientes y efectuar el levantamiento de los cuerpos.