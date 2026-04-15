A disparos matan a dos hombres en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán

Copán, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego la madrugada de este miércoles -15 de abril- en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán.

El hecho violento se registró aproximadamente a la 1:30 de la madrudada, a pocos metros del Hospital de Occidente, cuando ambos transitaban por la zona.

Según información preliminar, las víctimas habrían sido atacadas con arma de fuego, presuntamente calibre 22, por individuos no identificados que se desplazaban en una motocicleta y les dispararon en reiteradas ocasiones. Se dieron a la fuga tras el crimen.