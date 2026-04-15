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En centro comercial matan a dueña de tienda en Olancho

La víctima fue herida de gravedad durante un ataque armado dentro de una tienda en el centro de Catacamas; falleció solo minutos después

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 06:17
En centro comercial matan a dueña de tienda en Olancho

María Medina, de 34 años es la persona asesinada en Catacamas.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- Una tarde de violencia sacudió ayer el centro de Catacamas, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego dentro de un negocio de venta de ropa. El hecho también dejó a dos personas lesionadas.

La víctima fue reconocida como María Medina, de 34 años. Informes preliminares señalan como principal sospechoso a su compañero sentimental, quien fue detenido horas después por agentes de la Policía Nacional de Honduras.

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El tiroteo provocó momentos de angustia entre clientes y comerciantes que se encontraban en la zona, quienes buscaron resguardarse al escuchar las detonaciones dentro del establecimiento.

Luego del ataque, el presunto agresor intentó escapar; sin embargo, fue localizado y arrestado durante un operativo en la comunidad de Limones, cuando supuestamente pretendía abandonar el departamento de Olancho.

Las autoridades aún no han confirmado las causas del crimen, aunque manejan diversas líneas de investigación. El caso continúa bajo análisis mientras se recolectan pruebas para esclarecer lo sucedido.

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El detenido ya fue remitido ante el Ministerio Público de Honduras, institución encargada de avanzar con el proceso judicial correspondiente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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