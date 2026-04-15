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Capturan a hombre que mató a su pareja en Olancho y dejó dos heridos

Una balacera en el bulevar Papabeto dejó una mujer muerta y dos heridos, mientras la Policía Nacional de Honduras capturó al principal sospechoso, quien sería pareja de la víctima

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 07:13
Capturan a hombre que mató a su pareja en Olancho y dejó dos heridos

María Medina fue asesinada por su pareja en su tienda de ropa. El responsable fue capturado por la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras reportó la captura en flagrancia del principal sospechoso de participar en una balacera ocurrida en el bulevar Papabeto, hecho que dejó como saldo una mujer fallecida y dos personas heridas.

La víctima mortal fue identificada como María Medina, de 34 años. De acuerdo con los primeros reportes, el detenido es su actual pareja sentimental. Entre los heridos figura la expareja de la mujer, quien contaba con medidas de protección vigentes al momento del ataque.

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Las personas lesionadas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

La detención se ejecutó en la comunidad de Limones, Lepaguare, tras una rápida respuesta policial luego de recibir la alerta del hecho violento.

El sospechoso será remitido ante el Ministerio Público de Honduras, mientras equipos de investigación continúan con las diligencias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades en este caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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