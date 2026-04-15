Capturan a hombre que mató a su pareja en Olancho y dejó dos heridos

Olancho, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras reportó la captura en flagrancia del principal sospechoso de participar en una balacera ocurrida en el bulevar Papabeto, hecho que dejó como saldo una mujer fallecida y dos personas heridas.

La víctima mortal fue identificada como María Medina, de 34 años. De acuerdo con los primeros reportes, el detenido es su actual pareja sentimental. Entre los heridos figura la expareja de la mujer, quien contaba con medidas de protección vigentes al momento del ataque.