Salud anuncia movilización por incumplimiento de acuerdos del Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras convocó este miércoles -15 de abril- a una reunión extraordinaria ante lo que califican como incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.
Como medida de presión, los gremios anunciaron una movilización que partirá desde el bulevar Centroamérica hasta Casa Presidencial, en la capital, con el objetivo de exigir respuestas a sus demandas.
“El Colegio Médico llamó a una convocatoria para que estuviéramos presentes aquí... para platicar y hablar sobre las opciones que tenemos”, expresó Víctor Martínez, uno de los medicos convocados a la reunión.
El profesional señaló que entre las principales exigencias se encuentran el cumplimiento de acuerdos previamente firmados con el Gobierno.
“Existen un montón de sugerencias que se están haciendo al Gobierno... evitar que se despidan médicos, pagos de salarios que no se han depositado, también que no se vaya a privatizar la salud”, detalló.
Los gremios indicaron que la movilización busca visibilizar sus reclamos y presionar a las autoridades para obtener soluciones concretas.
Asimismo, advirtieron que podrían intensificar las medidas si no reciben una respuesta oportuna.
La protesta se desarrollará en Tegucigalpa y se espera la participación de profesionales de distintas áreas del país.