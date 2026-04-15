Salud anuncia movilización por incumplimiento de acuerdos del Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras convocó este miércoles -15 de abril- a una reunión extraordinaria ante lo que califican como incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.

Como medida de presión, los gremios anunciaron una movilización que partirá desde el bulevar Centroamérica hasta Casa Presidencial, en la capital, con el objetivo de exigir respuestas a sus demandas.

“El Colegio Médico llamó a una convocatoria para que estuviéramos presentes aquí... para platicar y hablar sobre las opciones que tenemos”, expresó Víctor Martínez, uno de los medicos convocados a la reunión.