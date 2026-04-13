Pacientes son los más afectados por protestas de médicos que ya suman tres semanas

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos que laboran en los hospitales y centros asistenciales a nivel nacional entraron a su tercera semana de protestas para exigir a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) que cumplan con los acuerdos laborales. Las asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico (CMH) continúan afectando la atención en los centros asistenciales del país, dejando a miles de pacientes como los más perjudicados ante la suspensión parcial de servicios. Estas acciones que realizan los profesionales de la salud como medida de presión para exigir el cumplimiento de demandas laborales han provocado una reducción significativa en la atención en hospitales y clínicas. En la mayoría de los centros asistenciales, la consulta externa ha sido limitada, obligando a los pacientes a regresar a sus hogares sin recibir atención médica, a pesar de haber esperado durante horas.

Aunque las áreas de emergencia y servicios críticos continúan operando, la consulta externa funciona "a medio vapor", lo que ha generado que pacientes solo reciban su receta en algunas áreas. En el Hospital Escuela, áreas como Medicina Interna y Endocrinología son de las más afectadas; en este centro asistencial son aproximadamente unas 5,000 atenciones que se ven comprometidas por cada día de asamblea. Así mismo son unas 50 cirugías electivas diarias que se dejan de hacer por el paro que los médicos desarrollan, manifestó en declaraciones a los medios de comunicación el director del centro asistencial, Darío Zúniga. En el hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, la portavoz aseguró que la consulta externa continúa atendiendo pacientes.

"Algunos de los médicos asisten a la asamblea, pero no permanecen todo el día; luego continúan atendiendo pacientes. Todas las salas y servicios que presta el hospital están siendo cubiertos para que los pacientes no se vean afectados", indicó. Pese a que las autoridades desarrollan medidas para evitar que los pacientes reciban la atención, muchos de los que llegan expresan su frustración, porque en ciertos casos solo reciben recetas médicas sin una evaluación completa.

Protestas continuarán

Las acciones seguirán este martes 14 de abril, pues el CMH emitió este lunes una nueva convocatoria en la que llama a los médicos de los principales hospitales, centros de salud y otras instituciones del Estado a desarrollar una nueva jornada de protesta. Las exigencias de los galenos son, entre otras: el cese inmediato de despidos; reintegro inmediato de los médicos que han sido despedidos; el pago de salarios adeudados. Así como la firma inmediata de contratos con gestores; centralización de las redes descentralizadas de salud; cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones que laboren médicos; el pago del reajuste salarial del IPC y bienal del año 2026.