Médicos agudizan asambleas por despidos vía WhatsApp y falta de pagos

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis sanitaria en Honduras ha alcanzado un punto de ebullición en plena Semana Santa. Lo que comenzó como una protesta aislada se ha transformado en una paralización nacional que ya suma varias semanas consecutivas, protagonizada por galenos que denuncian una vulneración sistemática a sus derechos laborales. Entre pasillos hospitalarios semivacíos y pancartas de protesta, el gremio médico advierte que, de no existir una salida negociada con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), las medidas de presión se intensificarán en todo el territorio hondureño. La problemática tiene dos aristas críticas: la mora salarial que arrastra el Estado y una ola de despidos que los afectados califican de "humillantes".

Médicos bajo la modalidad de interinato y descentralizados reportan que no han percibido remuneración alguna desde que inició el año 2026, enfrentando tres meses de asfixia económica mientras continúan cumpliendo sus guardias en la red hospitalaria pública. "Los médicos en modalidad de interinato descentralizados tenemos tres meses adeudados. Desde enero hasta la fecha no se nos ha cancelado ningún salario", denunció la doctora Isis Rivera, representante de los médicos en interinato, al describir la precariedad en la que subsisten más de 400 colegas. La indignación del gremio no solo radica en la falta de fondos, sino en la forma en que están realizando despidos laborales. Según los manifestantes, la actual administración ha optado por métodos informales para notificar cesantías, utilizando mensajes de texto y llamadas telefónicas para informar a profesionales de la salud que sus servicios ya no son requeridos, ignorando los procedimientos administrativos que dicta la ley. Para la doctora Rivera, estas acciones son "completamente ilegales y arbitrarias", especialmente cuando se pretende descalificar la validez de las plazas de interinato. La profesional aseguró que cada médico en esta condición pasó por filtros de selección y procesos administrativos debidamente documentados, contradiciendo las versiones oficiales que tildan de estructuras de inexistentes o carentes de asidero legal. "Los despidos injustificados de manera arbitraria e ilegales, completamente ilegales a través de llamadas telefónicas y vía WhatsApp, en el cual solamente se notifica con un mensaje que a partir del 27 de marzo había cese de labores", lamentó Rivera.

Orden