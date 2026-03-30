Médicos del Hospital San Felipe en huelga por falta de pago y despidos por WhatsApp

Tegucigalpa, Honduras.- Médicos del Hospital San Felipe exigieron este lunes -30 de marzo- la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades sanitarias para abordar una serie de conflictos laborales.

De acuerdo con las denuncias realizadas, las autoridades no han emitido la acreditación de sus pagos. Además, protestaron por despidos masivos que, según afirmaron, se han realizado por medio de WhatsApp.

Los profesionales de la salud manifestaron que, hasta el momento, no han recibido respuestas a sus demandas, lo que ha generado mayor inconformidad dentro del gremio.