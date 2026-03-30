Médicos del Hospital San Felipe en huelga por falta de pago y despidos por WhatsApp

Tegucigalpa, Honduras.- Médicos del Hospital San Felipe exigieron este lunes -30 de marzo- la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades sanitarias para abordar una serie de conflictos laborales.
De acuerdo con las denuncias realizadas, las autoridades no han emitido la acreditación de sus pagos. Además, protestaron por despidos masivos que, según afirmaron, se han realizado por medio de WhatsApp.
Los profesionales de la salud manifestaron que, hasta el momento, no han recibido respuestas a sus demandas, lo que ha generado mayor inconformidad dentro del gremio.
“No se ha dado solución a ninguna petición que hemos hecho, más bien hemos visto despidos masivos en distintos lugares y como colegas no podemos permitirlo, como gremio seguiremos hasta que se resuelva todo”, expresaron.
Asimismo, señalaron que las acciones tomadas contra algunos médicos son consideradas represalias, lo que ha fortalecido la unidad del sector para continuar con las protestas.
“Como gremio nos mantenemos unidos y fuertes, apoyando lo que está pasando. Si no hay solución de las autoridades, las medidas irán en aumento tal y como lo ha dicho el Colegio Médico de Honduras”, advirtieron.
Los galenos no descartaron intensificar las acciones en los próximos días si no se instala el diálogo y se atienden sus exigencias laborales.