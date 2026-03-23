Médicos suspenden consulta externa en centros asistenciales por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 3,500 médicos que laboran en los diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional suspendieron su jornada de trabajo para realizar asambleas informativas ante la falta de pago. A los profesionales de la salud que laboran bajo las modalidades de contrato e interinato, la Secretaría de Salud (Salud) les adeuda tres meses de salario, aseguraron las autoridades del Colegio Médico de Honduras (CMH). Óscar Sánchez, vocero del gremio, indicó que la medida surge ante la crítica situación que enfrentan varios de los médicos que, además de no recibir su salario, en algunos casos ni siquiera cuentan con contratos firmados.

"El atraso de pagos afecta a colegas bajo régimen de interinato y contrato, y en varios municipios ni siquiera se han firmado los documentos correspondientes, lo que retrasa aún más cualquier proceso de remuneración", señaló. Las asambleas se desarrollan en varias partes del país, como el Hospital Juan Manuel Galvez en Lempira, afectando las atenciones de los pacientes que llegan a los centros asistenciales en busca de los servicios de salud. En el Hospital Escuela la consulta externa este lunes 23 de marzo trabajó a medio vapor, especialidades como dermatología y medicina interna no hubo consulta externa. Sin embargo, en áreas como neurología, cardiología, neurocirugía se les entregaron las recetas a los pacientes. Las asambleas están impactando en la consulta externa del principal centro asistencial, que a diario son unas 800 atenciones que se dan en esa área. Las asambleas informativas se registraron en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, en La Ceiba y otras zonas del territorio.

El presidente del CMH, Samuel Santos, indicó que además del pago de salario que se les debe a los médicos desde enero también piden el reajuste a la base salarial para médicos descentralizados, hacer los nombramientos pendientes, descanso profiláctico, vacaciones remuneradas, entre otros beneficios laborales. "Seguimos en la misma situación. Los médicos que están atendiendo a la población no han recibido ni un solo salario", dijo. Santos advirtió que las asambleas continuarán hasta que se les haga efectivo el pago salarial a todo el gremio.

Pago a los médicos

Por su parte, las autoridades de la Sesal aseguraron que los pagos a los médicos se están realizando en las diferentes regiones sanitarias del país. Eduardo Midence, viceministro de Salud, informó que en el transcurso de este lunes se realizará el pago a las regiones sanitarias de Francisco Morazán, Comayagua, Islas de la Bahía, Lempira, además de hospitales como el hospital Escuela, el Tórax, San Felipe, el Mario Catarino Rivas, el Leonardo Martínez Valenzuela, entre otros.