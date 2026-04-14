Antonio Rivera Callejas deja entrever que hay posibles acciones fiscales contra Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, afirmó que tiene conocimiento de versiones que circulan sobre una posible acción del Ministerio Público contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
No obstante, aclaró que hasta el momento “no existe confirmación oficial sobre un requerimiento fiscal”.
El legislador señaló que, aunque se han escuchado distintos comentarios en el ámbito político, cualquier proceso debe llevarse a cabo conforme a la ley y respetando el debido proceso.
Asimismo, rechazó que eventuales acciones judiciales respondan a intereses de carácter político.
Rivera Callejas también recordó que en el pasado se impulsaron iniciativas de juicios políticos dentro del Congreso Nacional, lo que, a su criterio, ha contribuido a generar tensiones en el Poder Legislativo.