Antonio Rivera Callejas deja entrever que hay posibles acciones fiscales contra Luis Redondo

No obstante, aclaró que hasta el momento “no existe confirmación oficial sobre un requerimiento fiscal”.

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, afirmó que tiene conocimiento de versiones que circulan sobre una posible acción del Ministerio Público contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo .

El legislador señaló que, aunque se han escuchado distintos comentarios en el ámbito político, cualquier proceso debe llevarse a cabo conforme a la ley y respetando el debido proceso.



Asimismo, rechazó que eventuales acciones judiciales respondan a intereses de carácter político.

Rivera Callejas también recordó que en el pasado se impulsaron iniciativas de juicios políticos dentro del Congreso Nacional, lo que, a su criterio, ha contribuido a generar tensiones en el Poder Legislativo.