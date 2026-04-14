Médicos intensifican protesta y salen a las calles a exigir el cumplimiento de los acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos que laboran para la Secretaría de Salud (Sesal) y que se mantienen en asambleas informativas desde hace más de dos semanas escalaron este martes las acciones de protesta. Los galenos salieron este martes a las calles, bloqueando los cuatro carriles del bulevar Fuerzas Armadas a inmediaciones del Colegio Médico de Honduras (CMH), afectando la circulación vehicular de la zona. La protesta de los médicos se produjo luego de la asamblea extraordinaria que desarrolló en las instalaciones del colegio.

Durante la asamblea, el doctor Samuel Santos, presidente del CMH, cuestionó las acciones de las autoridades sanitarias; señaló que, en vez de contratar más profesionales de la medicina para reducir el déficit de profesionales que hay, lo que se está haciendo es despidiendo personal. Honduras debería contar con al menos 2.3 médicos por cada mil habitantes, lo que implicaría tener alrededor de 23,000 profesionales en el sistema nacional de salud; sin embargo, actualmente solo hay unos 5,000 en servicio, lo que deja un déficit aproximado de 18,000 médicos, dijo. "Todos los gobiernos han sido incapaces de disminuir esa brecha y hemos llegado a 2026 con el mismo problema. En lugar de contratar más personal, lo que está haciendo el actual gobierno es despedir médicos", cuestionó. Santos denunció que, además de los despidos, persisten retrasos en el pago de salarios. "Dicen que ya pagaron febrero y marzo, pero eso es verdad a medias. Lo que pagaron fue enero y febrero; ahora ya deben marzo y abril", afirmó.

El representante del gremio indicó que existe incertidumbre entre al menos 600 médicos del sector descentralizado que aún no han firmado sus contratos, lo que agrava la situación laboral en el sector salud. Además, cuestionó el discurso oficial sobre el fortalecimiento del sistema sanitario. "No entiendo cómo se puede fortalecer un sistema que tiene un déficit de 18,000 médicos despidiendo personal. Eso merece un premio Nobel para que nos expliquen cómo se logra", ironizó.