Capturan en La Ceiba a hombre que evadió la justicia durante casi 10 años

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en las últimas horas a un hombre de 30 años acusado del delito de tráfico, quien habría permanecido prófugo de la justicia durante casi diez años.
El detenido es originario de Roatán y residente en el barrio Inglés de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, en la zona norte de Honduras, donde fue ubicado tras un operativo de seguimiento ejecutado por funcionarios policiales.
Según el informe oficial, las investigaciones contra el sospechoso se remontan al año 2016, período desde el cual las autoridades le dieron seguimiento mediante trabajos de localización, vigilancia e inteligencia.
La Policía informó además que el individuo mantenía un historial delictivo, por lo que era considerado un objetivo de interés para las autoridades de investigación.
Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la DPI y posteriormente remitido ante los tribunales competentes para que responda por los delitos que se le imputan.
Las autoridades reiteraron que comenzarán a desarrollar operaciones orientadas a ejecutar órdenes de captura pendientes y combatir estructuras vinculadas a actividades ilícitas en el país.