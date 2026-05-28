Capturan en La Ceiba a hombre que evadió la justicia durante casi 10 años

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en las últimas horas a un hombre de 30 años acusado del delito de tráfico, quien habría permanecido prófugo de la justicia durante casi diez años.

El detenido es originario de Roatán y residente en el barrio Inglés de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, en la zona norte de Honduras, donde fue ubicado tras un operativo de seguimiento ejecutado por funcionarios policiales.