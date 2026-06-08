Asesinan a menor de 14 años en colonia Nueva Suyapa: "Hijo mío, yo te aconsejaba"

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima del tiroteo fue identificada como Joel Alexander Álvarez , de apenas 14 años de edad.

Tegucigalpa, Honduras.- Un violento atentado registrado durante la noche del reciente domingo 7 de junio, dejó como saldo una persona muerta y otra herida en la colonia Nueva Suyapa de la capital.

Las versiones de testigos indican que desconocidos con armas de grueso calibre llegaron al lugar y sin mediar palabras comenzaron a disparar en contra de las víctimas y luego se dieron a la fuga.

Producto del ataque, el menor murió de manera instantánea y su cuerpo quedó tendido en plena calle, mientras que el otro herido -cuya identidad no fue revelada- fue trasladado a un centro asistencial con pronóstico reservado.

Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones.

Familiares del menor fallecido también llegaron al lugar del suceso. "Hijo mío, yo te aconsejaba", expresó desconsolada y entre lágrimas la madre de Álvarez.

De momento, se desconoce el móvil del crimen. Se espera que las autoridades investiguen para esclarecer el violento hecho en la colonia capitalina y den con el paradero de los responsables.