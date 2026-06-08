Asesinan a menor de 14 años en colonia Nueva Suyapa: "Hijo mío, yo te aconsejaba"

Tegucigalpa, Honduras.- Un violento atentado registrado durante la noche del reciente domingo 7 de junio, dejó como saldo una persona muerta y otra herida en la colonia Nueva Suyapa de la capital.
De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima del tiroteo fue identificada como Joel Alexander Álvarez, de apenas 14 años de edad.
Las versiones de testigos indican que desconocidos con armas de grueso calibre llegaron al lugar y sin mediar palabras comenzaron a disparar en contra de las víctimas y luego se dieron a la fuga.
Producto del ataque, el menor murió de manera instantánea y su cuerpo quedó tendido en plena calle, mientras que el otro herido -cuya identidad no fue revelada- fue trasladado a un centro asistencial con pronóstico reservado.
Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones.
Familiares del menor fallecido también llegaron al lugar del suceso. "Hijo mío, yo te aconsejaba", expresó desconsolada y entre lágrimas la madre de Álvarez.
De momento, se desconoce el móvil del crimen. Se espera que las autoridades investiguen para esclarecer el violento hecho en la colonia capitalina y den con el paradero de los responsables.