Salud confirma nuevo caso de sarampión en escuela de San Pedro Sula; ya son diez

Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron este martes -7 de julio- un nuevo caso de sarampión en una escuela de Cofradía, en San Pedro Sula, elevando a diez el número de contagios hasta ahora.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la afectada es compañera de uno de los niños que resultaron positivos con sarampión durante el reciente fin de semana en San Pedro Sula.

La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalis García, confirmó que este nuevo caso, la cifra de contagiados sube a diez. De este total, cinco corresponden a transmisión local, mientras que los cuatro contagios reportados el domingo corresponden al mismo núcleo familiar.

La funcionaria señaló que ante la alerta, se desplegó un monitoreo en los centros educativos donde estudian los menores contagiados con la enfermedad, con la finalidad de mantener la vigilancia epidemiológica.