Tabla de goleadores del Mundial 2026: Lionel Messi se aleja en el liderato

Atlanta, Estados Unidos.- La selección de Argentina logró una épica remontada ante una sorprendente Egipto en octavos de final, pero una tarde brillante de Lionel Messi, hizo que la albiceleste tomara el rumbo a cuartos del Mundial United 2026.

"La Pulga" anotó el segundo de los tres goles de Argentina ante los egipcios y con los que lograron llevarse el triunfo 3-2.