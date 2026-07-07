Tabla de goleadores del Mundial 2026: Lionel Messi se aleja en el liderato

Atlanta, Estados Unidos.- La selección de Argentina logró una épica remontada ante una sorprendente Egipto en octavos de final, pero una tarde brillante de Lionel Messi, hizo que la albiceleste tomara el rumbo a cuartos del Mundial United 2026.
"La Pulga" anotó el segundo de los tres goles de Argentina ante los egipcios y con los que lograron llevarse el triunfo 3-2.
Con este tanto Lionel Messi llegó a la cifra de ocho goles en este Mundial United 2026, marcando en los cinco encuentros que ha disputado en este torneo.
De esta manera, Lionel Messi se pone arriba del francés Kylian Mbappé y del noruego Erling Haaland que se han quedado con siete tantos.
Abajo con seis está el inglés Harry Kane, luego lo sigue con cuatro Mikel Oyarzábal, Ousmane Dembélé y Jude Bellingham.
Tabla de goleadores
En cuanto a la tabla histórica de goleadores en Mundiales, Lionel Messi ha tomado ventaja sobre Mbappé;
Lionel Messi (Argentina): 21 goles
Kylian Mbappé (Francia): 19 goles
Miroslav Klose (Alemania): 16 goles
Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles
Gerd Müller (Alemania): 14 goles