¿Dónde ver los partidos del Mundial? La guía completa hasta la final

Tegucigalpa, Honduras-. El Mundial de la FIFA 2026 entró en su tramo decisivo. Con la fase de grupos cerrada, el camino hacia la final se juega ahora a partido único: el que pierde, se va a casa. Para los aficionados hondureños, eso significa estar atentos no solo a los resultados, sino dónde se transmite cada encuentro.

El calendario de la recta final

La nueva ronda de dieciseisavos —inédita en la historia de los Mundiales, producto del formato de 48 selecciones— se juega del 28 de junio al 3 de julio. A partir de ahí, el camino continúa así:

• Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio

• Octavos de final: 4 al 7 de julio

• Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio

• Semifinales: 14 y 15 de julio

• Tercer puesto: 18 de julio

• Gran final: 19 de julio, MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)