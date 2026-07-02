¿Dónde ver los partidos del Mundial? La guía completa hasta la final

Tegucigalpa, Honduras-. El Mundial de la FIFA 2026 entró en su tramo decisivo. Con la fase de grupos cerrada, el camino hacia la final se juega ahora a partido único: el que pierde, se va a casa. Para los aficionados hondureños, eso significa estar atentos no solo a los resultados, sino dónde se transmite cada encuentro.
El calendario de la recta final
La nueva ronda de dieciseisavos —inédita en la historia de los Mundiales, producto del formato de 48 selecciones— se juega del 28 de junio al 3 de julio. A partir de ahí, el camino continúa así:
• Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio
• Octavos de final: 4 al 7 de julio
• Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio
• Semifinales: 14 y 15 de julio
• Tercer puesto: 18 de julio
• Gran final: 19 de julio, MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)
¿Dónde se transmite cada partido?
Aquí está el dato que muchos aficionados pasan por alto: no todos los partidos de la fase eliminatoria están disponibles en televisión abierta. La señal abierta cubre una selección de encuentros por fecha, mientras que Tigo Sports transmite la totalidad de los 104 partidos del torneo, desde el inaugural hasta la final.
Así se reparte la cobertura de partidos por ronda:
Para no quedarse a medias
Con cruces que se definen ronda por ronda y partidos que se juegan en simultáneo o con pocas horas de diferencia, conviene revisar antes de cada jornada qué encuentros entran en la programación de señal abierta y cuáles solo están disponibles por Tigo Sports.