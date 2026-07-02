  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · De interés

¿Dónde ver los partidos del Mundial? La guía completa hasta la final

Con la fase eliminatoria en marcha y la final fijada para el 19 de julio, esto es lo que hay que saber para no perderse ningún cruce, ronda por ronda

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 14:30
¿Dónde ver los partidos del Mundial? La guía completa hasta la final

La fase eliminatoria del Mundial de la FIFA 2026 reúne a las mejores selecciones en partidos de eliminación directa, donde cada encuentro define quién continúa en la lucha por el título.

Tegucigalpa, Honduras-. El Mundial de la FIFA 2026 entró en su tramo decisivo. Con la fase de grupos cerrada, el camino hacia la final se juega ahora a partido único: el que pierde, se va a casa. Para los aficionados hondureños, eso significa estar atentos no solo a los resultados, sino dónde se transmite cada encuentro.

El calendario de la recta final

La nueva ronda de dieciseisavos —inédita en la historia de los Mundiales, producto del formato de 48 selecciones— se juega del 28 de junio al 3 de julio. A partir de ahí, el camino continúa así:

Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio

Octavos de final: 4 al 7 de julio

Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio

Semifinales: 14 y 15 de julio

Tercer puesto: 18 de julio

Gran final: 19 de julio, MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

Los aficionados podrán seguir la emoción del torneo a través de diferentes opciones de transmisión, con una cobertura que se intensifica conforme avanzan las rondas.

Los aficionados podrán seguir la emoción del torneo a través de diferentes opciones de transmisión, con una cobertura que se intensifica conforme avanzan las rondas.

¿Dónde se transmite cada partido?

Aquí está el dato que muchos aficionados pasan por alto: no todos los partidos de la fase eliminatoria están disponibles en televisión abierta. La señal abierta cubre una selección de encuentros por fecha, mientras que Tigo Sports transmite la totalidad de los 104 partidos del torneo, desde el inaugural hasta la final.

Así se reparte la cobertura de partidos por ronda:

¿Dónde ver los partidos del Mundial? La guía completa hasta la final

Para no quedarse a medias

Con cruces que se definen ronda por ronda y partidos que se juegan en simultáneo o con pocas horas de diferencia, conviene revisar antes de cada jornada qué encuentros entran en la programación de señal abierta y cuáles solo están disponibles por Tigo Sports.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias