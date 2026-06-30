Grupo Financiero BSC completa la adquisición de Banistmo y fortalece su liderazgo regional

Tegucigalpa, Honduras-. Inversiones Cuscatlán Centroamérica próximamente Grupo Financiero BSC, anunció hoy la conclusión exitosa de la adquisición de Banistmo, tras haber obtenido las aprobaciones de las autoridades regulatorias correspondientes. La operación representa un hito relevante en la trayectoria del grupo y fortalece su presencia en uno de los mercados financieros más importantes de América Latina. La incorporación de Banistmo amplía la escala, capacidades y alcance regional de Grupo Financiero BSC, que durante los últimos 10 años ha sido uno de los actores financieros de mayor crecimiento en la región centroamericana y que ahora consolidad una plataforma financiera con presencia en múltiples mercados y una visión de largo plazo enfocada en impulsar el Bienestar, la Solidez y el Crecimiento sostenible de la región.

Un paso estratégico para el crecimiento regional

"En Grupo Financiero BSC creemos en Panamá, en el potencial de su gente y en Banistmo, una institución que ha sido clave en el desarrollo del país durante décadas. Nuestro compromiso es fortalecer la marca, su gente, sus productos y servicios, con la experiencia y el respaldo de una plataforma financiera regional innovadora, potenciando el crecimiento de sus actuales y futuros clientes para ser el aliado financiero que acompañe a las personas, familias y empresas a hacer realidad sus sueños en Panamá y la región”, señaló Federico Nasser Facussé, Presidente de Grupo Financiero BSC. Como parte de esta evolución, Banistmo continuará operando con su nombre, con sus equipos y la cercanía que la ha caracterizado a lo largo de los años. Los productos, servicios, contratos y acuerdos vigentes de sus más de 600,000 clientes permanecen sin cambios, por lo que los clientes podrán continuar operando como de costumbre, sin necesidad de realizar ningún trámite. La integración permitirá fortalecer las capacidades de Banistmo mediante el respaldo de una plataforma financiera regional con amplia experiencia en banca, seguros y gestión de capitales, generando nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración entre mercados, mientras se mantiene la esencia, cultura y compromiso que han definido su trayectoria en Panamá.

Continuidad y respaldo para los clientes

“Durante más de 50 años hemos construido una relación de confianza con nuestros clientes, acompañándolos en el cuidado de su patrimonio y brindándoles soluciones financieras para cada etapa de su vida. Hoy contamos con el respaldo de una plataforma financiera regional que fortalecerá nuestras capacidades para innovar, enriquecer nuestra propuesta de valor y concentrarnos en ofrecer una experiencia de servicio cercana, ágil y de excelencia. Este respaldo nos permitirá ampliar las oportunidades para seguir creciendo junto a nuestros clientes.", señaló Aimée Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banistmo. Con esta incorporación, Grupo Financiero BSC reafirma su estrategia de crecimiento regional y su compromiso de construir una organización con mayor escala, mayor alcance y una capacidad para generar valor sostenible en los países donde opera. La evolución del grupo y la incorporación de Banistmo responden a una misma visión: fortalecer instituciones sólidas, conectar oportunidades entre mercados y contribuir al desarrollo económico y social de América Latina mediante una plataforma financiera regional con visión de largo plazo.

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