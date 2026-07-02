¿Qué zonas de Honduras se verán afectadas por el ingreso de una onda tropical este jueves?

Durante las primeras horas del día predominará el tiempo estable en la mayor parte del país. Sin embargo, el ingreso del sistema tropical cambiará las condiciones durante la tarde en algunas regiones.

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical favorecerá este jueves lluvias y chubascos en sectores del norte y noroccidente de Honduras, mientras gran parte del territorio nacional iniciará la jornada con condiciones secas y cálidas, de acuerdo con el pronóstico de Jorge Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos.

"Durante la mañana de este día tenemos condiciones predominantemente secas y cálidas en la mayor parte del país", explicó Jorge Castellanos, pronosticador de turno de Cenaos.

El meteorólogo indicó que por la tarde "esperamos que el ingreso de una onda tropical genere algunas lluvias y chubascos débiles a localmente moderados en sectores de montaña en el noroccidente y el norte del país, y precipitaciones débiles en el centro y en el oriente".

En contraste, para el suroccidente y el sur del territorio nacional no se esperan cambios en las condiciones atmosféricas. "Para la región suroccidental y sur predominan las condiciones secas para todo el día", señaló Castellanos.

En cuanto al estado del mar, el pronosticador informó que el oleaje será de entre uno y tres pies en el litoral Caribe y de entre dos y cuatro pies en el Golfo de Fonseca.

Las temperaturas más altas del país se registrarán en Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 39 C°. También se prevén máximas de 34 C° en Comayagua, Cortés y Olancho, mientras que Atlántida y Santa Bárbara llegarán a los 33 C°.

En el Caribe, Colón e Islas de la Bahía tendrán temperaturas máximas de 32 C°, al igual que La Paz, mientras que Gracias a Dios alcanzará los 31 C°. Copán, El Paraíso, Francisco Morazán, Ocotepeque y Yoro registrarán máximas de 30 C°.

Las temperaturas más frescas se esperan en Intibucá, con una mínima de 17 C° y una máxima de 24 C°. Lempira reportará entre 20 C° y 31 C°, mientras que el resto de departamentos presentará valores mínimos de entre 20 C° y 29 C°.

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