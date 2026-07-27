Corte del Segundo Circuito anuló la condena de JOH, pero no borró su expediente judicial

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la sentencia y la condena dictadas en su contra. Según su interpretación, esa decisión también dejaría sin efecto la acusación presentada por Estados Unidos. "La Corte del Segundo Circuito de Nueva York ordenó eliminar la sentencia y la condena y también ordenó limpiar todos los cargos", aseguró (a partir del 9:59).

La afirmación de Juan Orlando Hernández es engañosa porque parte de un hecho verdadero, pero le atribuye un efecto jurídico que la resolución no produjo. Es cierto que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dejó sin efecto la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de distrito. Posteriormente, el caso fue desestimado como consecuencia del indulto presidencial otorgado en Estados Unidos. Sin embargo, la resolución del Segundo Circuito no ordenó eliminar las acusaciones del expediente judicial ni borrar los registros del proceso penal. Las declaraciones de Hernández surgieron durante su primera comparecencia pública tras regresar a Honduras el domingo 26 de julio de 2026. Su retorno estuvo relacionado con un proceso que enfrenta en el país por señalamientos de fraude y lavado de activos vinculados al caso Pandora II. La defensa del exmandatario solicitó que pudiera comparecer voluntariamente. Posteriormente, un juez suspendió de manera temporal la orden de captura y la alerta roja internacional para permitir su presentación, según informó EL HERALDO. EH Verifica consultó a Hernández sobre su aseveración por medio de su esposa, Ana García, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Eliminación de sentencia y condena

El proceso contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se desarrolló en una corte federal de Estados Unidos bajo el sistema penal federal. El exmandatario fue declarado culpable en 2024 por un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con conspiración para importar cocaína y otros cargos vinculados al tráfico de drogas. Posteriormente, recibió una sentencia de 45 años de prisión, más cinco años de libertad condicionada, impuesta por el juez Kevin Castel. Tras la concesión de un indulto presidencial en Estados Unidos por parte del mandatario norteamericano Donald Trump, la defensa de Hernández solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que tomara medidas sobre la sentencia y el proceso judicial. Esa Corte resolvió que la apelación carecía de objeto debido al indulto y ordenó dejar sin efecto la sentencia emitida por el tribunal de distrito. La decisión utilizó el término jurídico “vacated”, que significa que una resolución judicial queda anulada o sin efecto. De acuerdo con la legislación federal estadounidense, dejar sin efecto una sentencia implica eliminar sus efectos jurídicos, pero no equivale automáticamente a declarar que una persona fue inocente o que nunca enfrentó una acusación en ese país. Además, la Corte de Apelaciones no emitió una resolución en la que declarara que Hernández no cometió los delitos por los que fue acusado. La orden se limitó a resolver la situación procesal generada por el indulto y estableció que la sentencia del tribunal quedaba sin efecto. La resolución no realizó una revisión de las pruebas del juicio ni emitió una nueva valoración sobre la culpabilidad o inocencia del exgobernante hondureño. Posteriormente, el juez federal Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aplicó la orden del Segundo Circuito y desestimó el caso el 8 de abril de 2026, al considerar que carecía de objeto. La resolución indicó que el caso debía cerrarse debido a las consecuencias legales del indulto presidencial. En ese documento, la Corte de Apelaciones indicó: “Tras la debida consideración, por la presente se ORDENA que la moción sea CONCEDIDA y el recurso de apelación sea DESESTIMADO por haber quedado sin objeto”. Esto significa que el tribunal consideró que ya no existía una controversia pendiente que resolver mediante la apelación, debido a los cambios ocurridos en la situación jurídica del caso.

No eliminó el expediente judicial