Datos de la CREE no prueban que la factura eléctrica subiera más de 25% durante la gestión de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que el monto de la factura de energía eléctrica aumentó más de un 25% durante el gobierno de Nasry Asfura.
“La energía (eléctrica) ha aumentado en más de un 25% la factura”, afirmó (a partir del 45:58).
Sin embargo, es inexacto: los datos revisados por EH Verifica no respaldan esa afirmación. Para comprobarla, se comparó la tarifa promedio del kilovatio-hora (kWh), que representa el precio de la energía eléctrica consumida por los usuarios.
Los registros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) muestran que la tarifa pasó de 4.8136 lempiras por kWh al cierre del gobierno de Xiomara Castro a 5.9822 lempiras por kWh para el trimestre de julio a septiembre de 2026.
La variación equivale a un aumento de 24.27%, por lo que el incremento no supera el 25% señalado por la excandidata presidencial.
Las declaraciones de Moncada surgieron después de que el Congreso Nacional retomara los consensos para continuar el debate pendiente sobre las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica. La iniciativa busca modificar el funcionamiento del sector energético.
Según el oficialismo, las reformas responden a la crisis financiera que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). No obstante, la discusión continúa estancada por la falta de acuerdos entre las bancadas políticas.
La propuesta avanzó en dos debates legislativos, pero permanece detenida antes de su aprobación final, debido a que los partidos no han alcanzado consensos sobre los cambios planteados.
La Junta Directiva del Congreso Nacional ha señalado que necesita recibir contrapropuestas de las diferentes fuerzas políticas para modificar el dictamen y alcanzar la mayoría simple de 65 votos.
EH Verifica solicitó comentarios a Moncada sobre su afirmación, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta verificación.
Menos del 25%
La factura de energía eléctrica en Honduras se calcula con base en la cantidad de kilovatios-hora (kWh) consumidos por cada usuario durante el período de facturación. El kilovatio-hora es la unidad utilizada para medir el consumo de energía de un hogar, comercio o empresa.
Por esa razón, para verificar si hubo un aumento en el costo del servicio eléctrico, EH Verifica comparó la variación de la tarifa promedio del kilovatio-hora aprobada por la CREE, ya que este es el principal componente que determina el valor de la factura.
De acuerdo con el informe oficial de la CREE, al cierre del gobierno de Xiomara Castro, el 27 de enero de 2026, la tarifa promedio era de 4.8136 lempiras por kilovatio-hora, correspondiente al pliego tarifario vigente para el trimestre de enero a marzo de 2026.
Posteriormente, para el trimestre de julio a septiembre de 2026, la CREE aprobó una tarifa promedio de 5.9822 lempiras por kilovatio-hora, según el informe oficial de ajuste tarifario del ente regulador.
La diferencia entre ambas tarifas es de 1.1686 lempiras por kilovatio-hora. Para calcular la variación porcentual, ese incremento se divide entre la tarifa inicial de 4.8136 lempiras y el resultado se multiplica por 100.
El cálculo arroja un incremento de 24.27%, porcentaje que corresponde al aumento de la tarifa promedio del kilovatio-hora y que sirve como referencia para medir la variación del costo de la energía eléctrica.
Samuel Rodríguez, experto en temas energéticos, explicó a EH Verifica que la tarifa del kilovatio-hora es el indicador utilizado para determinar si el costo de la energía eléctrica aumenta o disminuye, ya que sirve de base para calcular el valor que los usuarios pagan por el servicio.
"Ese es el indicativo (kilovatio-hora) que se tiene para poder establecer cuál es el incremento que va a haber o la baja en el precio (de la factura)", expresó.
En consecuencia, los datos oficiales de la CREE no respaldan la afirmación de Rixi Moncada de que la factura de energía eléctrica aumentó más de un 25%.
La comparación entre ambas tarifas muestra que el incremento fue de 24.27%, es decir, inferior al porcentaje mencionado por la excandidata presidencial.