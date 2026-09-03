Esos de Libre salieron despilfarradores corregidos y aumentados

PIÑATA. No hay por dónde pasar. Llegan los de un color, luego el otro, y el otro y la misma mona en distinta rama. Solo vean esa denuncia de la ASJ sobre la piñata de los diputados de Libre con las ayudas sociales.

CORTINA. Ya salieron unos a brincar de a metro y a decir que es una “cortina de humo” para tapar la “privatización” de la ENEE y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté. Ja...je...ji...jo...ju...

ISIS. El informe de la ASJ destapa que Rasel y Hugo Noé, junto a sus suplentes, se despacharon con el cucharón y ni la otrora poderosa Isis Cuéllar consiguió tanto como ellos. Quién los mira.

NUNCA. Carlos Hernández, el power de la ASJ, dijo claramente que sus “Sherlock Holmes” entrevistaron a varios de los presuntos favorecidos con las becas de Hugo Noé y dijeron que ellos nunca recibieron nada. ¡Vaya, jodido!

1,837. Ahora, la pregunta del millón: ¿Va a investigar el MP dónde fue a parar semejante billetón? La ASJ habla de 1,837 millones de ranas. Pobre, pueblo, pobre...

FOTOS. Bueno, los diputados refundidores juran que liquidaron y que tienen fotos de las entregas y que no sé qué, pero lo mismito juraron en su momento los cachurecos y a varios los arrimaron a los tribunales y a otros al mamo.

MILENIO. Una buena noticia en medio de tanto despelote es el anuncio de que Honduras podría volver a ser incluida en la Cuenta del Milenio. A ver, dijo el cieguito.

215. La única vez que Honduras recibió 215 millones de dólares por la Cuenta del Milenio, fue cuando Ricardo Maduro, solo que el billete llegó hasta el siguiente gobierno. Adivinen quién fue el salvado.

FIESTA. En ese gobierno, que llevó al país al despeñadero, tuvieron pisto hasta para tirar para arriba, porque también estaba la fiesta de los petrodólares del loco Hugo venezolano.

VEINTE. Hombre, vieron a Roosevelt, por lo visto todavía no le ha caído el veinte que ahora es un don nadie y allí volvió a salir jeteando a periodistas y llamándolos sicarios.

CULPA. El mismito discurso de Roosevelt de los descerebrados de Libre y allí salió también con el cuento de Cirimedo. O sea que, si alguno de los tantos asesores venezolanos y cubanos que tuvo Xiomara, mata o intenta matar a su mujer, hay que echarle la culpa a Xiomara.

SIETE. Ya vieron, el compañero Danielito no se conforma con haberle dado volantín a las elecciones, sino, que ahora también se ha ampliado su período a siete años. Qué envidia, papa.