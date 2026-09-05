Horóscopo de hoy: nuevos proyectos, amor y oportunidades laborales

Tegucigalpa, Honduras.- El fin de semana se presenta con distintas oportunidades y desafíos para los signos del zodiaco.

El amor cobrará protagonismo para algunos, mientras que otros deberán tomar decisiones relacionadas con el trabajo, la familia o sus propios proyectos. Estas son las predicciones para este 5 de septiembre.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El contacto con la naturaleza te dará la tranquilidad y la armonía que necesitas. Busca en el trato con las personas de tu entorno los consejos adecuados para conseguir una vida calmada, al menos, unos días sin sobresaltos. Tu salud te lo agradecerá.

TAURO (21 abril - 20 mayo). El exceso de energía que podrías presentar hoy es debido a la situación del Sol con respecto a tu signo. Lo más aconsejable en un día como hoy, es que canalices esta fuerza hacia actividades creativas y de entretenimiento

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los compañeros de trabajo pueden estar tomando decisiones que te defrauden, tal vez te habías formado demasiadas expectativas sobre el calado de su relación. En realidad te liberarás también de algunas ataduras.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Buen momento para impulsar un rumbo totalmente distinto a lo asuntos sentimentales. Si estabas buscando una ocasión perfecta, hoy todo se pondrá a favor para lograr alcanzar objetivos. Aunque los ánimos están muy agitados, debes tomarte las cosas con calma.

LEO (23 julio - 22 agosto). En el amor todo funcionará bien mientras tu actitud siga siendo positiva hacia el mismo. Si encuentras dificultades para expresar tus sentimientos o para encontrarlos dentro de ti, párate a pensar el motivo de las contradicciones que te acechan. Mal día para los negocios.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Cualquier iniciativa que te propongas tendrá éxito, aunque tu pareja no estará por la labor de prestarte ayuda. Será pasajero, pero también puede ser el principio de una crisis. Mentalmente, te sentirás muy activo y centrado en tus intereses.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te has pasado las últimas semanas trabajando más de la cuenta y ahora llegas a la conclusión de que no estás suficientemente valorado. Recupera el ritmo habitual y busca una alternativa laboral que te favorezca. Estás en tu mejor momento profesional.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si tienes hijos, las cuestiones del curso escolar tendrán tu mente completamente absorbida en estos momentos, es la hora de tomar decisiones y será muy importante que hables con ellos y con tu pareja de todos los detalles.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No te conviene ser exageradamente reservado. Comparte tus ideas y proyectos profesionales con los amigos que estén en tu mismo campo y te darán buenas ideas para conseguir que en tu trabajo reconozcan finalmente todo tu potencial.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es hora de tomar decisiones imaginativas a los problemas que nunca se te habían planteado, si dedicas un poco de tiempo a reflexionar, verás que tampoco es tan complicado.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Después de una semana cuajada de tensiones, te apetecerá descansar y tomarte las cosas con cierto relajo. Sentimentalmente, se perfilan oportunidades nuevas que según el estado de ánimo, pueden ser prometedoras o aburridas. Poseerás un gran poder de seducción.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La energía que te envían los astros beneficia tus relaciones personales. Gracias a tu talento y perspicacia brillarás con luz propia, y te sentirás con la fuerza y el empeño necesarios para iniciar proyectos nuevos y lograr tus objetivos.