Liquidación de subvenciones no corresponde a diputados, pero involucra a varias instituciones

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Portillo, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que la secretaría encargada de ejecutar las subvenciones es la responsable de liquidar los recursos y que los diputados no realizan ese proceso. “Es la Secretaría que ejecuta (las subvenciones) la que liquida, los diputados no liquidamos”, afirmó Portillo (a partir del minuto 1:59).

La afirmación es una verdad a medias. El reglamento del Fondo de Administración Solidaria no asigna a los diputados la responsabilidad administrativa de liquidar los recursos, como afirmó Portillo. Sin embargo, el proceso tampoco se limita a que una sola secretaría ejecutora realice toda la liquidación. La normativa distribuye funciones relacionadas con este procedimiento entre diferentes dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Además, según el tipo de beneficio otorgado, intervienen otras instituciones que proporcionan documentación necesaria para la liquidación. Las declaraciones de Portillo surgieron luego de que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentara una investigación sobre el manejo del Fondo de Administración Solidaria, mediante el cual diputados gestionaron subvenciones para becas, obras sociales, infraestructura menor y otras ayudas entre 2023 y 2025. Según la ASJ, durante esos tres años se canalizaron 1,837.3 millones de lempiras a través del fondo. La organización señaló deficiencias en la transparencia, liquidación y rendición de cuentas de esos recursos. La investigación identifica a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) como entidades ejecutoras de los recursos. EH Verifica pidió comentarios a Portillo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.



Instituciones las encargadas

Las Disposiciones Generales del Presupuesto autorizaron recursos para infraestructura menor, obras sociales, becas y canchas deportivas solicitadas en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros. La normativa estableció que estos beneficios podían gestionarse a través de siete instituciones: el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Esto significa que no existía una única secretaría encargada de todos los recursos gestionados mediante este mecanismo. La institución que intervenía dependía de la naturaleza del beneficio o proyecto solicitado.

Otras instituciones involucradas