Es falsa portada de LA PRENSA que anuncia golpe de Estado contra Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula la imagen de una supuesta portada de LA PRENSA que asegura que el presidente Nasry Asfura fue derrocado mediante un golpe de Estado en septiembre de 2026 y que se celebrarán nuevas elecciones en enero de 2027.

Sin embargo, la portada es falsa. LA PRENSA no ha publicado una edición en la que informe sobre un golpe de Estado contra Asfura ni sobre la celebración de nuevas elecciones en enero de 2027.

Además, la presunta primera plana está fechada el 10 de octubre de 2026, una fecha que aún no ha ocurrido y para la que falta más de un mes.

“CRISIS INSTITUCIONAL EN HONDURAS GOLPE DE ESTADO AL EJECUTIVO FUERA PAPI A LA ORDEN ELECCIONES EN ENERO 2027”, se lee en la presunta primera plana que ha sido compartida más de 175 veces desde el 4 de septiembre de 2026.