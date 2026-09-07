Es falsa portada de LA PRENSA que anuncia golpe de Estado contra Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula la imagen de una supuesta portada de LA PRENSA que asegura que el presidente Nasry Asfura fue derrocado mediante un golpe de Estado en septiembre de 2026 y que se celebrarán nuevas elecciones en enero de 2027.
Sin embargo, la portada es falsa. LA PRENSA no ha publicado una edición en la que informe sobre un golpe de Estado contra Asfura ni sobre la celebración de nuevas elecciones en enero de 2027.
Además, la presunta primera plana está fechada el 10 de octubre de 2026, una fecha que aún no ha ocurrido y para la que falta más de un mes.
“CRISIS INSTITUCIONAL EN HONDURAS GOLPE DE ESTADO AL EJECUTIVO FUERA PAPI A LA ORDEN ELECCIONES EN ENERO 2027”, se lee en la presunta primera plana que ha sido compartida más de 175 veces desde el 4 de septiembre de 2026.
Portada falsa
Una búsqueda inversa de la imagen en Google no arrojó resultados distintos de las publicaciones virales encontradas en redes sociales.
Tampoco se encontró la supuesta portada ni otra similar en el sitio web de LA PRENSA, donde el medio difunde sus primeras planas.
Además, una revisión de los canales oficiales de LA PRENSA en Facebook, Instagram y X no encontró publicaciones de la imagen ni informaciones que respalden los titulares que aparecen en ella.
En esas plataformas tampoco se localizaron anuncios sobre un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nasry Asfura ni sobre elecciones generales convocadas por el Congreso Nacional para enero de 2027.
La imagen editada también presenta una inconsistencia temporal evidente: está fechada el 7 de octubre de 2026, una fecha futura respecto al momento en que comenzó a circular en redes sociales.
Como parte de la verificación, se consultó al equipo de LA PRENSA sobre la imagen difundida en redes sociales. El medio negó que la portada sea de su autoría.
En conclusión, es falsa la portada atribuida a LA PRENSA que anuncia un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nasry Asfura y la celebración de elecciones generales en enero de 2027.