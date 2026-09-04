Esta imagen de Manuel Zelaya en una cama de hospital está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una fotografía que muestra al expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya, vestido con una camisa azul y recostado en una cama de hospital. Sin embargo, la imagen es falsa. El material fue generado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. “EN DESARROLLO: Tegucigalpa. ´EL COMANDANTE´ ZELAYA OPERADO POR “PROBLEMAS CARDÍACOS”!. El ex presidente hondureño Manuel Zelaya, fue internado e intervenido quirúrgicamente anoche por “problemas cardiacos”. Zelaya permanece hospitalizado”, dice la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 3 de septiembre de 2026.

El expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya Rosales, informó el 3 de septiembre de 2026 que fue sometido a una intervención quirúrgica para extraer el exceso de líquido acumulado alrededor de su corazón. El procedimiento se realizó durante la madrugada del 2 de septiembre en un hospital del país. Según explicó el exmandatario en sus redes sociales, la intervención estuvo relacionada con una pericarditis y tuvo una duración aproximada de una hora. Zelaya aseguró que la operación fue exitosa y que, tras el procedimiento, se encontraba fuera de peligro. El exgobernante hondureño también informó que su proceso de rehabilitación estaba programado para siete días. No obstante, señaló que no brindaría más detalles sobre su condición ni sobre el procedimiento por motivos de seguridad y que mantendría informada a la población sobre su recuperación.

Fabricada con IA

Una búsqueda inversa de la imagen en Google no arrojó resultados oficiales, publicaciones de medios de comunicación ni registros en fuentes oficiales que confirmaran que la fotografía sea real. Durante un análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial. En primer lugar, las letras del cartel colocado en la pared detrás de la cama aparecen deformadas y el mensaje resulta difícil de interpretar con claridad. La mano derecha, supuestamente de Zelaya y ubicada sobre la cama, presenta una definición irregular en algunos dedos. En la pared también aparecen equipos y conexiones médicas con formas poco definidas, algo típico de contenidos creados con inteligencia artificial. También en la mano izquierda se observa una supuesta vía intravenosa cubierta con material transparente de manera poco definida y antinatural. El monitor de signos vitales muestra las cifras 72, 98 y 20. Sin embargo, otros caracteres y elementos de su interfaz aparecen poco definidos, mientras que algunas líneas y símbolos de la pantalla pierden nitidez. Los controles ubicados en la baranda de la cama también presentan formas antinaturales. Algunos botones no muestran con claridad los símbolos o funciones que representan. En todo caso, al examinar la imagen con la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenidos creados con inteligencia artificial (IA), esta arrojó una probabilidad del 99.9% de que el contenido haya sido creado digitalmente.