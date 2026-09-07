Vinícius: “Es nuestra competición. Vamos a ganar la ‘Champions’"

Madrid, España.- El brasileño Vinícius Junior, segundo capitán del Real Madrid, aseguró que su equipo va a “ganar” la Liga de Campeones esta temporada porque aunque no han estado a la altura esperada en las dos últimas campañas, siente que la plantilla está preparada para ello.

“Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición. Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros. Siempre ilusionados con la ‘Champions’. La temporada va a ser diferente a las dos últimas ‘Champions’ y vamos a ganarla”, dijo en declaraciones difundidas por el Real Madrid.