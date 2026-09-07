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Vinícius: “Es nuestra competición. Vamos a ganar la ‘Champions’"

Vinícius fiel a su estilo ha calentado la previa en el debut del Real Madrid en Champions League ante el Inter de Milán

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 08:54
Vinícius: “Es nuestra competición. Vamos a ganar la ‘Champions’

Para Vinícius Jr cree que este año al menos Real Madrid llegará a cuartos de final de Champions.

 Foto: Real Madrid

Madrid, España.- El brasileño Vinícius Junior, segundo capitán del Real Madrid, aseguró que su equipo va a “ganar” la Liga de Campeones esta temporada porque aunque no han estado a la altura esperada en las dos últimas campañas, siente que la plantilla está preparada para ello.

“Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición. Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros. Siempre ilusionados con la ‘Champions’. La temporada va a ser diferente a las dos últimas ‘Champions’ y vamos a ganarla”, dijo en declaraciones difundidas por el Real Madrid.

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“Siempre que llega la ‘Champions’ es algo diferente. Estamos preparados para este partido contra un gran equipo que nos va a exigir mucho. El Inter es un equipo muy fuerte físicamente, que defiende con cinco defensas y es algo que nos suele poner en dificultades, pero el míster lo tiene preparado. Tenemos algunas bajas, esto nos dificulta, pero todos vamos a salir fuertes y ojalá podamos tener la conexión maravillosa con la afición en estos partidos”, analizó sobre el primer partido de la fase Liga de esta temporada.

Además, Vinícius catalogó sus dos goles en las dos Ligas de Campeones que ha ganado, ante Liverpool y Borussia Dortmund, como “los más importantes” de su vida.

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“Son los dos goles más importantes de mi vida. Es algo que se queda para la historia. Muchos jugadores marcan goles, pero pocos en las finales. Y hacerlo en el club más grande del mundo es algo que ni la gente ni yo vamos a olvidar”, declaró.

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Redacción web
Agencia EFE

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