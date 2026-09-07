Mourinho: “Quiero ganar. Jugar bien, pero no como contra el Betis y perder"

Madrid, España.- El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, encara el partido ante el Inter Milán, con el objetivo de “ganar”, más allá de “jugar bien”, como considera que el equipo hizo ante el Betis el pasado viernes en un partido que acabó en derrota. “Quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como contra el Betis y perder. Quiero ganar. Estamos en una fase en la que jugamos ocho partidos y nuestro objetivo es clasificarnos, pero quiero pensar en este partido y no en los otros siete. Y quiero ganar”, dijo en rueda de prensa.

Además, Mourinho aseguró que le gustó la reacción de su equipo tras la derrota. “Los he visto como me gusta verlos. Muertos en el vestuario en Sevilla después del partido, bastante recuperados en el entrenamiento del domingo y hoy perfectamente normales. Cada vez que analizábamos el partido que hicimos nos convencemos más de que jugamos bien y que los goles que fallamos es una anormalidad”, señaló.

Un Mourinho que afronta un partido contra el Inter de Milán, equipo al que entrenó entre 2008 y 2010, que será “especial” antes y después del partido, pero no “durante”, ya que lo afronta como “otro más”, ante un entrenador rival al que entrenó en el equipo italiano. “Chivu es uno de los míos, siempre lo será. Le quiero mucho y estoy encantado de que las cosas le vayan bien. Será un placer abrazarle, antes y después del partido, pero durante no me acordaré de que hay un pasado entre nosotros”, comentó.