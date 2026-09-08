  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Tegucigalpa recibe la Antorcha de la Independencia centroamericana

La antorcha de la libertad, la paz y la unidad de los pueblos centroamericanos llegó a la Plaza Central Francisco Morazán, como parte de las celebraciones por los 205 años de Independencia

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 16:51
Tegucigalpa recibe la Antorcha de la Independencia centroamericana

La Plaza Central de Tegucigalpa fue escenario del recibimiento de la Antorcha Centroamericana, cuya llama representa la libertad y la unidad de los pueblos del istmo.

 Foto: AMDC/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con el fuego de la libertad, la paz y la unidad centroamericana, la Antorcha de la Independencia llegó este martes a la Plaza Cívica General Francisco Morazán de Tegucigalpa, como parte de las actividades conmemorativas de los 205 años de Independencia de Honduras.

La llegada de este símbolo reunió a autoridades municipales, educativas, militares, legislativas y gubernamentales, además de estudiantes e invitados especiales que participaron en el recibimiento oficial de uno de los principales símbolos de las fiestas patrias.

La Antorcha arribó a la capital procedente de los departamentos de Valle, La Paz y Comayagua, de la mano de atletas y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes participaron en el recorrido de la llama por territorio nacional.

En la Plaza Cívica General Francisco Morazán, el recibimiento fue encabezado por autoridades del Distrito Central y representantes de distintas instituciones que se sumaron al acto protocolario desarrollado en el centro histórico de Tegucigalpa.

Honduras recibe Antorcha Centroamericana de la Paz

Entre los asistentes destacó la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, quien acompañó a representantes de la Corporación Municipal y funcionarios durante la ceremonia de bienvenida a la Antorcha.

La recepción oficial de la llama estuvo a cargo del gobernador Blas Ramos, quien la recibió de manos de estudiantes del Centro de Educación Básica Estados Unidos y posteriormente la entregó a la vicealcaldesa, acompañado por miembros de la Corporación Municipal y autoridades educativas.

Antorcha de la Paz llega a Tegucigalpa

El acto tuvo como uno de sus momentos solemnes la interpretación del Himno Nacional de Honduras, a cargo de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea Hondureña, mientras estudiantes, funcionarios e invitados permanecieron reunidos frente al monumento al prócer Francisco Morazán.

Durante la ceremonia también se ofreció una reseña sobre el significado histórico de la Antorcha Centroamericana y el recorrido que realiza por los países de la región como parte de las celebraciones de la independencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias