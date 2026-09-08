Tegucigalpa recibe la Antorcha de la Independencia centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Con el fuego de la libertad, la paz y la unidad centroamericana, la Antorcha de la Independencia llegó este martes a la Plaza Cívica General Francisco Morazán de Tegucigalpa, como parte de las actividades conmemorativas de los 205 años de Independencia de Honduras.

La llegada de este símbolo reunió a autoridades municipales, educativas, militares, legislativas y gubernamentales, además de estudiantes e invitados especiales que participaron en el recibimiento oficial de uno de los principales símbolos de las fiestas patrias.

La Antorcha arribó a la capital procedente de los departamentos de Valle, La Paz y Comayagua, de la mano de atletas y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes participaron en el recorrido de la llama por territorio nacional.

En la Plaza Cívica General Francisco Morazán, el recibimiento fue encabezado por autoridades del Distrito Central y representantes de distintas instituciones que se sumaron al acto protocolario desarrollado en el centro histórico de Tegucigalpa.