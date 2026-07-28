¿Quiénes son los actores que han dado vida a Spider-Man en cine y televisión?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las aventuras de Peter Parker, un estudiante torpe al que la picadura de una araña radioactiva le dota de habilidades sobrehumanas, llegaron a los devoradores y crecientes lectores de cómics de la mano creativa de Stan Lee en 1962. Marvel ya había cosechado un éxito incontestable con ‘Los cuatro fantásticos’ e incorporaba a sus páginas a este nuevo superhéroe, que llegaba para salvar al mundo de incansables villanos. El salto a la pantalla era cuestión de tiempo, como lo había sido años atrás para Superman o Batman, de DC Comics –la editorial de la competencia–, y para el resto de los personajes con dones extraordinarios que fueron saltando del papel a versiones televisivas, cinematográficas o de videojuegos. En el caso concreto de Spider-Man, esto convirtió al superhéroe en uno de los más icónicos de todos los tiempos. Este personaje amable, de cierta torpeza, aquejado de problemas cotidianos, como vivir en precario, llevó a sus fans desde la simpatía a la admiración al asistir a su transformación y exhibir poderes como la fuerza y la agilidad para trepar, adherirse a paredes y techos o percibir amenazas a través de su ‘sentido arácnido’.

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Un perfil interpretado en la gran pantalla por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en las diferentes propuestas del superhéroe, que incluso llevó a una actuación conjunta de los tres Spider-Man en el multiverso, en la película dirigida en 2011 por John Watts, ‘Spider-Man: No Way Home’.

La llegada al cine de Spider-Man

Sn embargo, no fue el primero. En 1977, una versión televisiva, a partir de un episodio piloto dirigido por E. W. Swackhamer, llevaba por primera vez a una pantalla las aventuras de este superhéroe en carne y hueso. El actor Nicholas Hammond protagonizó esta “live-action” en la cadena CBS norteamericana, sin la ayuda de efectos especiales, un hándicap que sus fervientes espectadores pasaron por alto y siguieron con atención hasta 1979. Ya en los años 2000, con toda la tecnología al servicio de los superpoderes más exigentes, el actor Tobey Maguire recogió el guante y llegó a los cines con la primera trilogía: Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007), a las órdenes de Sam Raimi. Con un tono personal y una deriva romántica, las aventuras de este superhéroe venían enmarcadas dentro de su cotidianeidad y sus relaciones con las personas queridas. De hecho, el punto de inflexión del personaje llega en el momento en que su querido tío Ben muere por una torpeza suya. A partir de ahí aparece la piedra angular de Spider-Man: ‘Un poder conlleva una gran responsabilidad’. Aunque no todo es reflexión en estas primeras entregas. Spider-Man se enfrentaba a Duende Verde, Doctor Octopus y Venom, con la agilidad, fuerza y valentía que le caracterizan.

El relevo de Andrew Garfield

En 2012, Spider-Man cambiaba de aspecto y llegaban dos entregas protagonizadas por Andrew Garfield y dirigidas por Marc Webb: ‘The Amazing Spider-Man’, en 2012, y ‘The Amazing Spider-Man 2’, en 2014. El título remite al episodio piloto que en 1977 dirigió E. W. Swackhamer, primer artífice de este personaje en formato “live-action”. Andrew Garfield dotaba esta vez al personaje de un cariz más sarcástico y un aspecto más juvenil, menos clásico. En estos dos títulos se enfatizaba la relación amorosa de Peter Parker con Gwen Stacy, protagonizada por Emma Stone, mientras iban desfilando supervillanos como Lagarto en la primera entrega y Rhino, Duende Verde y Electro en la segunda.

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El título estrenado en 2012 no llegó en cifras al éxito de la saga protagonizada por Tobey Maguire y el estreno de 2014 fue aún más mediocre que el anterior, por lo que no llegó a ser la trilogía que en principio se esperaba. Andrew Garfield declaró a la prensa su decepción con el resultado, ya que, según sus palabras, desde muy pequeño había jugado a ser Spider-Man, pero la aventura encarnando al superhéroe de su infancia llegó a su fin por la tiranía de la taquilla.

El éxito de la saga con Tom Holland