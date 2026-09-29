Capturan en Bonito Oriental, Colón, a sospechoso de matar a menor de 15 años

Colón, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en menos de 12 horas a un hombre señalado como sospechoso de la muerte de Eduardo Emmanuel Sabalvarro López, de 15 años, en el municipio de Bonito Oriental, Colón.
Miembros de la DPI, en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), ejecutó la captura en la aldea El Feo, Bonito Oriental. Las autoridades identificaron al detenido como un jornalero de 21 años, originario de Danlí, El Paraíso.
De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho ocurrió este lunes 28 de septiembre, cuando Eduardo Sabalvarro y el ahora sospechoso salieron durante la madrugada con dirección al campo para realizar labores de trabajo.
Horas después, el joven de 21 años regresó al lugar sin la compañía de Sabalvarro, situación que posteriormente derivó en las investigaciones para determinar qué había ocurrido con el menor.
Detención
Tras conocer el caso, agentes de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal No. 19 (UMIC-19) se desplazaron hasta el sector donde realizaron diferentes diligencias investigativas y recolectaron evidencias.
Las acciones policiales permitieron ubicar al sospechoso en la aldea El Feo, donde posteriormente se ejecutó su captura por su presunta vinculación con la muerte del adolescente.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un teléfono celular y un arma blanca tipo machete, objetos que ahora forman parte de las evidencias bajo análisis.
El machete presentaba manchas de supuesta sangre, por lo que las autoridades lo consideran una de las principales evidencias dentro de las investigaciones desarrolladas tras el crimen.
Sin embargo, la DPI aclaró que todavía deben realizarse los análisis correspondientes para determinar si el arma blanca decomisada fue utilizada durante la muerte del menor.
El detenido y los objetos decomisados serán puestos a disposición de la Fiscalía de turno, que continuará con el proceso correspondiente conforme avancen las investigaciones.