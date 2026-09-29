Capturan en Bonito Oriental, Colón, a sospechoso de matar a menor de 15 años

Colón, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en menos de 12 horas a un hombre señalado como sospechoso de la muerte de Eduardo Emmanuel Sabalvarro López, de 15 años, en el municipio de Bonito Oriental, Colón.

Miembros de la DPI, en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), ejecutó la captura en la aldea El Feo, Bonito Oriental. Las autoridades identificaron al detenido como un jornalero de 21 años, originario de Danlí, El Paraíso.

De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho ocurrió este lunes 28 de septiembre, cuando Eduardo Sabalvarro y el ahora sospechoso salieron durante la madrugada con dirección al campo para realizar labores de trabajo.