Video: Matan a guardia de seguridad durante asalto a comedor en Atlántida

Atlántida, Honduras.-Un guardia de seguridad murió tras recibir varios impactos de bala durante un asalto armado perpetrado por dos presuntos delincuentes en el comedor Noysita, ubicado en San Juan Pueblo, municipio de La Masica, Atlántida.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento ocurrió este viernes 23 de octubre, cuando dos hombres ingresaron al establecimiento para cometer un asalto.

Durante el atraco, los sospechosos atacaron a disparos al guardia de seguridad, quien murió en el lugar a consecuencia de las heridas.