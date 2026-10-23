Video: Matan a guardia de seguridad durante asalto a comedor en Atlántida

Atlántida, Honduras.-Un guardia de seguridad murió tras recibir varios impactos de bala durante un asalto armado perpetrado por dos presuntos delincuentes en el comedor Noysita, ubicado en San Juan Pueblo, municipio de La Masica, Atlántida.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento ocurrió este viernes 23 de octubre, cuando dos hombres ingresaron al establecimiento para cometer un asalto.
Durante el atraco, los sospechosos atacaron a disparos al guardia de seguridad, quien murió en el lugar a consecuencia de las heridas.
Un video aficionado que circula sobre el hecho muestra a dos hombres que serían los presuntos responsables mientras abandonan el establecimiento después de cometer el crimen.
En las imágenes se observa a ambos sujetos salir del lugar y escapar, aunque hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los hombres que aparecen en la grabación.
El material audiovisual podría contribuir a las investigaciones para establecer la ruta de escape de los sospechosos y obtener información que permita identificarlos.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el asalto y establecer si los responsables sustrajeron dinero u otros objetos del establecimiento.
Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad del guardia de seguridad ni se ha confirmado la captura de los sospechosos.