Tres supuestos miembros del Cartel del Diablo, detenidos en operación ejecutada en Sulaco

Yoro, Honduras.- Con el objetivo de desarticular y golpear a la banda delictiva conocida como el Cartel del Diablo, agentes de varias direcciones de la Policía Nacional (PN), ejecutaron una operación en el municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.

Como resultado se ejecutó la captura de tres presuntos integrantes de esta grupo criminal que delinque en al menos cuatro municipios del sur de Yoro (Sulaco, Victoria, Yoro y Yorito), y otros dos del norte del Francisco Morazán (Marale y Orica).

Los detenidos responden a los nombres de: Cristian Jonás Córdova Ramos, de 22 años de edad, originario de Victoria, Yoro, con domicilio en el municipio de Yoro.