Tres supuestos miembros del Cartel del Diablo, detenidos en operación ejecutada en Sulaco

Yoro, Honduras.- Con el objetivo de desarticular y golpear a la banda delictiva conocida como el Cartel del Diablo, agentes de varias direcciones de la Policía Nacional (PN), ejecutaron una operación en el municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.
Como resultado se ejecutó la captura de tres presuntos integrantes de esta grupo criminal que delinque en al menos cuatro municipios del sur de Yoro (Sulaco, Victoria, Yoro y Yorito), y otros dos del norte del Francisco Morazán (Marale y Orica).
Los detenidos responden a los nombres de: Cristian Jonás Córdova Ramos, de 22 años de edad, originario de Victoria, Yoro, con domicilio en el municipio de Yoro.
Este fue detenido acatando una orden judicial, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de la señora Blenda Jaqueline Amador Domínguez. Según las investigaciones policiales, Cristian Córdova realizaba los cobros de los secuestros efectuados por el Cartel del Diablo.
Logística
Además, fueron capturadas Cenayda Guadalupe Oviedo Rodas, de 24 años, residente en la colonia Las Casitas, en Sulaco, y Cendy Johana Rodríguez Palma, de 27 años, apodada "La Negra", con residencia en la aldea San Antonio, siempre en Sulaco; ambas amas de casa.
Las averiguaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalan que "La Negra", es quien se encargaba de la logística dentro de esta estructura criminal.
A raíz del seguimiento que las autoridades han dado a quienes conforman esa banda delictiva, lograron identificar a los ahora detenidos; estos serán acusados por el delito de asociación para delinquir.
De acuerdo con las investigaciones efectuadas por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), esta organización se dedica a cometer secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, entre otros hechos delictivos, en los pueblos antes descritos.