Carlos Ledezma pide a los 128 diputados aprobar proyecto de megacárcel en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, pidió este martes 27 de octubre a los 128 diputados respaldar la aprobación del proyecto para construir una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras. Ledezma aseguró que el proyecto cuenta con el apoyo de las cinco bancadas representadas en el Poder Legislativo y expresó su expectativa de que todos los parlamentarios voten a favor de la propuesta cuando sea sometida a consideración del pleno. “Esto no es un tema político, esto es un tema de seguridad, esto es un tema de vidas humanas, este es un tema de darle paz y tranquilidad al pueblo hondureño”, manifestó el funcionario.

De igual forma, Ledezma destacó la disposición del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para impulsar medidas legislativas que permitan fortalecer las estrategias de seguridad y combatir el crimen organizado, como ser la aprobación de las reformas penales programadas para este martes. “Esperamos que de igual manera, el día de hoy, esta ley sea aprobada por los 128 diputados”, expresó el secretario del Legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ledezma responde a críticas por derechos humanos

Por otra parte, el funcionario se refirió a los cuestionamientos planteados por organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre las medidas de seguridad que impulsa el Congreso, entre ellas las reformas dirigidas a endurecer las disposiciones contra las maras y pandillas.

Ledezma rechazó que las iniciativas representen una vulneración de las garantías fundamentales y sostuvo que su propósito es priorizar la protección de los hondureños frente a la criminalidad. “Acá no se están violentando los derechos humanos, aquí se está privando el bien mayor, que es la seguridad y el bienestar del pueblo hondureño”, afirmó. Finalmente, Ledezma señaló que el Poder Legislativo está dispuesto a promover nuevas reformas en materia de seguridad, bajo el argumento de que las instituciones necesitan herramientas legales para enfrentar la delincuencia y responder a las demandas ciudadanas.