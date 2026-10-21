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Balón de Oro 2026: Denuncian pago monetario para darle premio a Cristiano Ronaldo sobre Messi

La votación finalizará el 27 de octubre y el resultado se anunciará el 28, aunque las críticas al sistema han desatado revuelo

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 18:53
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Se destapa polémica previo a ceremonia del Balón de Oro 2026. Denuncian pago para darle inesperado premio a Cristiano Ronaldo.

Fotos: Cortesía.
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France Football lanzó una votación popular llamada B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time) para elegir la mejor temporada de un ganador del Balón de Oro.
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La iniciativa forma parte de la celebración del 70 aniversario del prestigioso galardón individual.
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Los primeros resultados muestran una amplia ventaja de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi en las preferencias de los aficionados.
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La votación incluye diez leyendas del fútbol que conquistaron el Balón de Oro al menos en dos ocasiones
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Cristiano Ronaldo lidera con su temporada de 2008, cuando conquistó la Premier League y la Champions League con el Manchester United.
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Según los datos difundidos, aquella campaña del portugués concentra el 75 % de los votos emitidos.
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En segundo lugar aparece Lionel Messi con su extraordinario año 2012, cuando marcó 91 goles y alcanzó el 9 % de las preferencias.
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La temporada de Messi en 2023, marcada por la conquista del Mundial de Qatar, también registra un 9 % de los votos.
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Pese a que el argentino cuenta con ocho temporadas candidatas frente a las cinco de Ronaldo, el portugués acumula una ventaja considerable.
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La principal polémica de la iniciativa es que cada voto cuesta un euro y los aficionados pueden participar tantas veces como deseen.
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El diario suizo Bote.ch cuestionó el mecanismo y señaló que la votación permite expresar el apoyo a un futbolista mediante el pago de dinero.
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El portal mexicano SDP Noticias también criticó el sistema, al considerar que la capacidad económica puede influir en el resultado.
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La controversia aumentó cuando un usuario de X aseguró haber votado 30 veces por Cristiano Ronaldo, con un gasto de 30 euros.
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Otro punto de debate es la ausencia de Diego Maradona y Pelé, quienes no ganaron oficialmente el Balón de Oro debido a las antiguas restricciones de elegibilidad.
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La votación finalizará el 27 de octubre y el resultado se anunciará el 28, aunque las críticas al sistema de participación ya generan debate entre los aficionados.
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