Balón de Oro 2026: Denuncian pago monetario para darle premio a Cristiano Ronaldo sobre Messi

Se destapa polémica previo a ceremonia del Balón de Oro 2026. Denuncian pago para darle inesperado premio a Cristiano Ronaldo.
France Football lanzó una votación popular llamada B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time) para elegir la mejor temporada de un ganador del Balón de Oro.
La iniciativa forma parte de la celebración del 70 aniversario del prestigioso galardón individual.
Los primeros resultados muestran una amplia ventaja de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi en las preferencias de los aficionados.
La votación incluye diez leyendas del fútbol que conquistaron el Balón de Oro al menos en dos ocasiones
Cristiano Ronaldo lidera con su temporada de 2008, cuando conquistó la Premier League y la Champions League con el Manchester United.
Según los datos difundidos, aquella campaña del portugués concentra el 75 % de los votos emitidos.
En segundo lugar aparece Lionel Messi con su extraordinario año 2012, cuando marcó 91 goles y alcanzó el 9 % de las preferencias.
La temporada de Messi en 2023, marcada por la conquista del Mundial de Qatar, también registra un 9 % de los votos.
Pese a que el argentino cuenta con ocho temporadas candidatas frente a las cinco de Ronaldo, el portugués acumula una ventaja considerable.
La principal polémica de la iniciativa es que cada voto cuesta un euro y los aficionados pueden participar tantas veces como deseen.
El diario suizo Bote.ch cuestionó el mecanismo y señaló que la votación permite expresar el apoyo a un futbolista mediante el pago de dinero.
El portal mexicano SDP Noticias también criticó el sistema, al considerar que la capacidad económica puede influir en el resultado.
La controversia aumentó cuando un usuario de X aseguró haber votado 30 veces por Cristiano Ronaldo, con un gasto de 30 euros.
Otro punto de debate es la ausencia de Diego Maradona y Pelé, quienes no ganaron oficialmente el Balón de Oro debido a las antiguas restricciones de elegibilidad.
La votación finalizará el 27 de octubre y el resultado se anunciará el 28, aunque las críticas al sistema de participación ya generan debate entre los aficionados.