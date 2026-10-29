Este 2 de noviembre se cierran las inscripciones físicas de la Vuelta El Heraldo 2026

Tegucigalpa.- La capital del país se encuentra lista para albergar el evento deportivo sobre ruedas más importante del año: la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística El Heraldo 2026 convoca a centenares de ciclistas que buscan desafiar el asfalto capitalino el próximo domingo 15 de noviembre, en un circuito cargado de adrenalina, compañerismo y un fuerte espíritu de solidaridad.

Para formar parte de esta emblemática edición conmemorativa, los organizadores recuerdan a todos los entusiastas de las bicicletas que el tiempo límite para asegurar un puesto en la línea de salida se agota: el próximo lunes 2 de noviembre se cerrará el proceso de inscripciones presenciales en todas las sucursales de Banco del País (Banpaís) a nivel nacional. Esta vía constituye la última oportunidad física para los atletas que desean registrarse formalmente y recibir el kit oficial de competencia.

La Vuelta mantendrá el gran despliegue inclusivo que la caracteriza, al contar con un total de 30 categorías habilitadas para garantizar la participación de competidores de todas las edades y niveles de experiencia; este abanico de modalidades se encuentra equitativamente dividido en 15 categorías para los amantes de las bicicletas de ruta y otras 15 dedicadas exclusivamente a las exigentes bicicletas montañesas (MTB).