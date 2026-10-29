Este 2 de noviembre se cierran las inscripciones físicas de la Vuelta El Heraldo 2026

Tegucigalpa.- La capital del país se encuentra lista para albergar el evento deportivo sobre ruedas más importante del año: la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística El Heraldo 2026 convoca a centenares de ciclistas que buscan desafiar el asfalto capitalino el próximo domingo 15 de noviembre, en un circuito cargado de adrenalina, compañerismo y un fuerte espíritu de solidaridad.
Para formar parte de esta emblemática edición conmemorativa, los organizadores recuerdan a todos los entusiastas de las bicicletas que el tiempo límite para asegurar un puesto en la línea de salida se agota: el próximo lunes 2 de noviembre se cerrará el proceso de inscripciones presenciales en todas las sucursales de Banco del País (Banpaís) a nivel nacional. Esta vía constituye la última oportunidad física para los atletas que desean registrarse formalmente y recibir el kit oficial de competencia.
La Vuelta mantendrá el gran despliegue inclusivo que la caracteriza, al contar con un total de 30 categorías habilitadas para garantizar la participación de competidores de todas las edades y niveles de experiencia; este abanico de modalidades se encuentra equitativamente dividido en 15 categorías para los amantes de las bicicletas de ruta y otras 15 dedicadas exclusivamente a las exigentes bicicletas montañesas (MTB).
Entre las categorías principales que se robarán las miradas del público destacan las divisiones Élite (tanto en la rama varonil como femenina), Sub 23, Juvenil, las competitivas ramas Máster (A, B, C y D) y las secciones especiales para Novatos. Estas clasificaciones albergarán a las piernas más veloces del país, que pelearán palmo a palmo los primeros lugares en un circuito de alto rendimiento diseñado en el anillo periférico de la ciudad.
Seguridad garantizada...
Al tratarse del evento ciclístico más numeroso e importante de Honduras, la integridad de los participantes es la prioridad número uno. Por esta razón, la organización coordina una robusta estrategia junto a las fuerzas vivas de Tegucigalpa, que han sostenido diversas reuniones logísticas clave a fin de establecer un cerco de protección inquebrantable a lo largo del trayecto establecido.
Este contingente de resguardo y asistencia estará conformado de forma permanente por elementos de la Policía Municipal, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña, la Cruz Verde y miembros de Copeco; estas instituciones pondrán a disposición ambulancias, personal de primeros auxilios y oficiales de tránsito, garantizando un carril exclusivo y seguro para que los pedalistas puedan competir con absoluta tranquilidad y confianza de principio a fin.
Hasta el sábado 31 de octubre, el aporte para que la organización le otorgue su cupo tendrá un valor de 450 lempiras; se incrementará en 50 lempiras a partir del 1 de noviembre y de forma virtual las inscripciones cerrarán el 7 de noviembre en el sitio vueltaelheraldo.hn.