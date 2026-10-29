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Este 2 de noviembre se cierran las inscripciones físicas de la Vuelta El Heraldo 2026

Tegucigalpa se alista para la 15 Vuelta Ciclística El Heraldo y para apartar tu cupo tienes plazo hasta el lunes en todas las oficinas de Banpaís en Honduras.

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 19:19
Este 2 de noviembre se cierran las inscripciones físicas de la Vuelta El Heraldo 2026

En todas las oficinas de Banpaís en Honduras, las inscripciones están abiertas hasta el 2 de noviembre.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa.- La capital del país se encuentra lista para albergar el evento deportivo sobre ruedas más importante del año: la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística El Heraldo 2026 convoca a centenares de ciclistas que buscan desafiar el asfalto capitalino el próximo domingo 15 de noviembre, en un circuito cargado de adrenalina, compañerismo y un fuerte espíritu de solidaridad.

Para formar parte de esta emblemática edición conmemorativa, los organizadores recuerdan a todos los entusiastas de las bicicletas que el tiempo límite para asegurar un puesto en la línea de salida se agota: el próximo lunes 2 de noviembre se cerrará el proceso de inscripciones presenciales en todas las sucursales de Banco del País (Banpaís) a nivel nacional. Esta vía constituye la última oportunidad física para los atletas que desean registrarse formalmente y recibir el kit oficial de competencia.

La Vuelta mantendrá el gran despliegue inclusivo que la caracteriza, al contar con un total de 30 categorías habilitadas para garantizar la participación de competidores de todas las edades y niveles de experiencia; este abanico de modalidades se encuentra equitativamente dividido en 15 categorías para los amantes de las bicicletas de ruta y otras 15 dedicadas exclusivamente a las exigentes bicicletas montañesas (MTB).

El Heraldo y las fuerzas vivas afinan estrategia para garantizar la seguridad en la Vuelta Ciclística 2026

Entre las categorías principales que se robarán las miradas del público destacan las divisiones Élite (tanto en la rama varonil como femenina), Sub 23, Juvenil, las competitivas ramas Máster (A, B, C y D) y las secciones especiales para Novatos. Estas clasificaciones albergarán a las piernas más veloces del país, que pelearán palmo a palmo los primeros lugares en un circuito de alto rendimiento diseñado en el anillo periférico de la ciudad.

Seguridad garantizada...

Al tratarse del evento ciclístico más numeroso e importante de Honduras, la integridad de los participantes es la prioridad número uno. Por esta razón, la organización coordina una robusta estrategia junto a las fuerzas vivas de Tegucigalpa, que han sostenido diversas reuniones logísticas clave a fin de establecer un cerco de protección inquebrantable a lo largo del trayecto establecido.

Copeco apoyará la Vuelta Ciclística de EL HERALDO con equipo logístico para garantizar la seguridad
Autoridades de Banpaís, bajo el mando de David Bustamante, posan con el sacerdote Ovidio Rodríguez, encargado de la Fundación Anawin.

Autoridades de Banpaís, bajo el mando de David Bustamante, posan con el sacerdote Ovidio Rodríguez, encargado de la Fundación Anawin.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

Este contingente de resguardo y asistencia estará conformado de forma permanente por elementos de la Policía Municipal, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña, la Cruz Verde y miembros de Copeco; estas instituciones pondrán a disposición ambulancias, personal de primeros auxilios y oficiales de tránsito, garantizando un carril exclusivo y seguro para que los pedalistas puedan competir con absoluta tranquilidad y confianza de principio a fin.

El Heraldo y autoridades afinan plan de seguridad para la Vuelta Ciclística 2026

Hasta el sábado 31 de octubre, el aporte para que la organización le otorgue su cupo tendrá un valor de 450 lempiras; se incrementará en 50 lempiras a partir del 1 de noviembre y de forma virtual las inscripciones cerrarán el 7 de noviembre en el sitio vueltaelheraldo.hn.

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Erlin Varela
Erlin Varela
Periodista

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

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