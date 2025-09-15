Banpaís impulsa la Vuelta EL HERALDO con inscripciones: "Se ha vuelto un evento familiar"

Tegucigalpa.- Banpaís reafirma su compromiso con el deporte y la sociedad hondureña al convertirse nuevamente en patrocinador oficial de la decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO, uno de los eventos deportivos más esperados del año. Como ha sido tradición en ediciones anteriores, además de su respaldo institucional, Banpaís es parte fundamental de las inscripciones, habilitando todas sus agencias y puntos de servicio en el territorio nacional para que los ciclistas puedan registrarse en las diferentes categorías.

"Para Banco del País siempre es un privilegio y un honor formar parte de esta fiesta deportiva porque, además del apoyo que brindamos, ayudamos a las personas a mejorar el bienestar de la sociedad de hoy en día", expresó Tania Bobadilla, gerente de Emisión de Tarjeta de Crédito de la entidad. El compromiso social también se hace presente, ya que este año la Vuelta destinará lo recaudado a la Asociación Arca de Esperanzas, institución que brinda apoyo a sectores vulnerables. Al respecto, Bobadilla destacó: "Apoyar esta organización este año definitivamente para nosotros es un honor. Es poner nuestro granito de arena en una labor tan importante para la sociedad". La ejecutiva resaltó cómo este evento deportivo se ha transformado en un espacio familiar y de convivencia. "Nos sorprende cómo año con año se suman más ciclistas y cómo la Vuelta se ha vuelto un evento tan familiar. Promover el deporte y los hábitos saludables es vital, desde los niños hasta los adultos", subrayó.