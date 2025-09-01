La Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025 será el domingo 16 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La principal fiesta del pedal de Honduras, tanto la de adultos como la de los niños, ya tiene fecha definida. La decimocuarta Vuelta Ciclística se celebrará en la capital el domingo 16 de noviembre, mientras que la infantil se realizará el domingo 19 de octubre. El plan ya está montado. Este jueves 11 de septiembre se hará el lanzamiento oficial de la actividad del ciclismo más masiva del país. Esta competencia es muy esperada por los amantes de la bicicleta y año a año toma más fuerza.

La Vuelta de adultos nació en 2012 y en este 2025 tendrá su edición número 14, en tanto que la actividad de los menores surgió en 2013 y en este año desarrollará su decimoprimer certamen (11). Alrededor de 2,000 ciclistas abarrotarán la vía del anillo periférico de Tegucigalpa en el penúltimo mes del año, pero antes será el turno para los consentidos del hogar.

La casa de la Vuelta Infantil, Multiplaza de la capital, ya afina los preparativos para recibir a decenas de niños y niñas. Los pequeños de 0 a 10 años de edad desafiarán el asfalto del tercer nivel del estacionamiento del citado centro comercial para demostrar su talento sobre la bicicleta y pasar un inolvidable tercer domingo de octubre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las inscripciones estarán abiertas en todas las agencias de Banpaís a nivel nacional a partir del día del lanzamiento y también mediante otras alternativas que serán comunicadas en su respectivo momento. Los precios de inscripción, categorías, ofertas, premios, regalos y otros aspectos serán detallados con el paso de los días. El camino está trazado. La Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025 es una realidad.

A pedalear en favor de niños con lesiones cerebrales

Como cada año, la Vuelta Ciclística tiene un fin solidario y esta vez una nueva organización será beneficiada. Después de un análisis profundo, la entidad elegida para este 2025 es la Asociación Arca de Esperanzas. Esta es una entidad de padres de familia de niños con lesiones cerebrales que tiene 25 años de desempeñarse en suelo catracho. Su misión es la de brindar al niño y al adulto con riesgo o que enfrenta parálisis cerebral estrategias para la prevención y su rehabilitación. Arca de Esperanzas recibirá parte de los fondos que se recauden en la competencia a través del pago de la inscripción que realicen los participantes. Desde sus inicios, EL HERALDO tomó a bien ayudar mediante la Vuelta a distintas instituciones que prestan una labor importante en la sociedad. Han sido muchas las organizaciones favorecidas con la Vuelta Ciclística y en este 2025 no será la excepción.

La historia de la Vuelta El Heraldo

Vuelta de adultos. Inició en 2012 en un circuito muy diferente al actual y tuvo la presencia de unos 700 ciclistas. Con el paso del tiempo, la actividad fue creciendo y hoy es la competencia ciclística más numerosa del país. Este año se celebrará la decimocuarta edición. César Castillo y Karen Amaya fueron los monarcas en la pasada edición de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO. La Vuelta Infantil comenzó en 2013 y siempre se ha realizado en el tercer nivel del estacionamiento de Multiplaza en la capital. Tuvo una pausa de dos años debido a la pandemia. En este 2025 se celebrará la decimoprimera edición de la historia.

Preguntas y respuestas