Mariah Carey hace historia: recibe el premio Persona del Año de los Grammy

Los Ángeles, Estados Unidos.- La icónica cantante estadounidense Mariah Carey fue honra​da este viernes con el galardón de Persona del Año que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy, en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con las comunidades y las personas necesitadas. "Recibir este honor es uno de los momentos más profundos de mi vida y mi carrera. La lista de los galardonados a Personas del Año de otros años la componen leyendas, iconos y héroes", indicó la artista mientras recogía el premio, en un evento en el que actuaron estrellas como Ke$ha o Maggie Rogers.

La cantante recibió el galardón en una ceremonia celebrada este viernes en el contexto de la 68º edición de los premios Grammy, cuya gala se celebrará este domingo en Los Ángeles.Carey se une así a una lista de homenajeados entre los que se incluyen artistas como Joni Mitchell, Jon Bon Jovi o Grateful Dead. La Academia destacó la influencia de Carey, que va más allá de su talento artístico, como una de las razones para otorgarle este reconocimiento.