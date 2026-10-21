Los Javis guardan la claqueta y se rinden ante Taylor Swift en Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las canciones de "La bola negra" y de Taylor Swift pueden acabar compitiendo por el Oscar a la Mejor canción original, sin embargo, esa posible rivalidad no frenó la emoción de los directores de la película, Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, y de su elenco cuando la estrella del pop actuó el sábado en la gala del Museo de la Academia de Hollywood. "(El actor) Carlos González fue, le pidió la foto y yo me colé. Yo aproveché que él es un cara dura para colarme en la foto, pero vamos, no fue nada más que un gesto de fan", aseguró a EFE Ambrossi, quien junto al equipo de la cinta se encuentra en EUA de gira de medios para promocionar su éxito taquillero.

#labolanegra #losjavis ♬ sonido original - LOS40 SPAIN @los40spain El equipo de ‘La bola negra’ disfruta de la música de @Taylor Swift 🤩😱 El reparto de la película más taquillera de 2026 ha estado este fin de semana en la Academy Museum Gala 2026 en Los Ángeles. Allí han coincidido con Taylor Swift 🎤🎶 La artista ha aprovechado la ocasión para cantar, por primera vez en directo, ‘The Fate of Ophelia’, canción que lanzó hace poco más de un año 😍🤯 ¿Qué te ha parecido esta actuación? 💬 #taylorswift

Ambrossi, Javier Calvo, Carlos González, Milo Quifes, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente se volvieron virales en internet después de que el fin de semana asistieran a la gala benéfica anual del Museo de la Academia de Hollywood, que rindió homenaje a John Carpenter, Charlize Theron y Colman Domingo. En un video, los actores y directores aparecieron coreando y bailando efusivamente Love Story de Swift, quien subió al escenario para cantar algunas canciones de su repertorio y el tema de Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, con la que podría lograr su primera nominación de la Academia. En una rueda de prensa con periodistas en EUA, González se mostró "tremendamente agradecido" de que la película esté llegando tan lejos y describió como "muy mágico" escuchar en vivo a Swift. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse