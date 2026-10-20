Glenn Close aprendió español para rodar "La bola negra"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Glenn Close ya era fan de los Javis antes de que "La bola negra" los hiciera internacionales. La nominada al Oscar les escribió de madrugada para elogiar la serie "La Mesías" y, años después, aceptó rodar su papel en español sin hablar una palabra del idioma, contaron los directores este lunes. "Estábamos durmiendo y nos llegó un correo a las tres de la madrugada de 'GC'. Era un correo vacío con un PDF adjunto, y alguien escribía sobre cuánto le gustaba nuestra serie anterior, "La Mesías", y era Glenn Close. Nos emocionamos y nos sorprendimos mucho. Fue un honor leer esa carta tan bonita", contó Javier Ambrossi desde las oficinas de Netflix en Los Ángeles.

Los directores, que se encuentran de gira promocional con su primer largometraje en EE.UU., explicaron que gracias a ese correo se volvieron amigos, y fue en el proceso de escritura de 'La bola negra' que pensaron en Close para dar vida a una historiadora especializada en Federico García Lorca. "Los dioses del cine estuvieron de nuestro lado", aseguró Ambrossi cuando explicó que la intérprete de 'Fatal Attraction' aceptó formar parte de la película tras leer el guion pese a que no hablaba "ni una palabra en español". "'¿Y estás dispuesta a aprender?', Sí, porque soy Glenn Close. Aprenderé lo que haga falta para que esto sea especial", recordó el director. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Es una actriz tan increíble que te hace creer que es una historiadora que sabe mejor español que los españoles", añadió Javier Calvo. Los directores explicaron que Close aprendió español en el set de 'The Hunger Games: Sunrise on the Reaping', en donde la actriz interpreta a la extravagante Drusilla Sickle.