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La Academia reconocerá con un Oscar honorífico a Glenn Close y Ridley Scott

La Academia distinguirá a Glenn Close, Ridley Scott y Floyd Norman con un Oscar honorífico en una ceremonia que celebrará décadas de aportes al cine

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 17:48
La Academia reconocerá con un Oscar honorífico a Glenn Close y Ridley Scott

La decisión pone el foco en trayectorias que han dejado una huella profunda en la industria cinematográfica.

 Fotos: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Glenn Close, el director británico Ridley Scott y el animador Floyd Norman recibirán un Oscar honorífico en la gala de los Governors Awards (premios de los Gobernadores), informó este miércoles la Academia de Hollywood.

La gala se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood y también otorgará el premio Memorial Irving G. Thalberg a las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler.

Estos premios celebran a "cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha marcado para siempre el arte de hacer cine", dijo la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor en el comunicado.

Este será el primer Oscar que reciba Close, de 79 años, quien ha sido nominada a los premios de la Academia en ocho ocasiones por filmes como The World Acording to Garp, Dangerous Liaisons o The Wife.

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A lo largo de cinco décadas, la actriz ha trabajado en más de 100 proyectos cinematográficos y se ha consolidado como una de las más versátiles de la industria.

Por su parte Scott, de 88 años, también recibirá su primera estatuilla dorada tras haber sido nominado como director por películas como Thelma and Louise, Gladiator o Black Hawk Down.

El director también es conocido por dirigir algunas de las películas de ciencia ficción más memorables de la historia del cine como "Alien" o Blade Runner.

Por su parte, Norman, de 90 años, ha sido uno de los responsables de cimentar el universo de Walt Disney Animation Studios como el primer dibujante negro del estudio contribuyendo a filmes emblemáticos de la franquicia como "La bella durmiente", "El libro de la selva", Robin Hood, entre otros.

Los Oscar honoríficos se otorgan para honrar la trayectoria profesional y las contribuciones de ciertas personas al estado de las artes y las ciencias cinematográficas en cualquier disciplina.

Estos reconocimientos suelen otorgarse a personalidades que, pese a sus trayectorias, nunca han recibido un Oscar competitivo.

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Asimismo, Vachon y Koffler, fundadoras de la productora independiente Killer Films en 1995, son responsables de películas como Safe, Velvet Goldmine, Happiness o Boys Don't Cry.

El premio Memorial Irving G. Thalberg se otorga "a un productor creativo cuyo conjunto de obras refleja una calidad consistentemente alta en la producción cinematográfica".

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Redacción web
Agencia EFE

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