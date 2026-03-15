David Borenstein pide en su discurso de los Oscar detener las guerras en el mundo

Los Ángeles, Estados Unidos.- ​​​​​​David Borenstein, director de la acalamada película 'Mr Nobody Against Putin' ('Mr. Nobody contra Putin'), alzó este domingo un grito de denuncia para que se detengan las guerras en el mundo tras recoger el Oscar a mejor documental.

"Hay algunos países en los que en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!", dijo Borenstein en un poderoso discurso, a lo que le siguió el aplauso del público.

La 98º edición de los Óscar se celebra en el teatro Dolby de Los Ángeles con 'Sinners' ('Los pecadores') como la más nominada de este año y de la historia de los premios, con 16 candidaturas, una gala que se celebra en plenas tensiones políticas por el conflicto en Irán.