Los Premios Oscar 2027 y 2028 ya tienen fecha: la Academia anuncia calendario

Los Ángeles, Estados Unidos.- La 99ª edición de los Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, mientras que la 100ª tendrá lugar el 5 de marzo de 2028, informó este martes la Academia de Hollywood y la cadena ABC en un comunicado conjunto.

Estas serán las últimas emisiones de la gala de los Oscar por su distribuidor habitual, ABC, antes de que pase a YouTube.

Estas también serán las dos últimas ceremonias en el Teatro Dolby, que ha sido la sede habitual de los premios durante más de dos décadas.

Recientemente, la Academia anunció un acuerdo de diez años para trasladar la gala al centro de Los Ángeles a partir de 2029, al Teatro Peacock, que también acoge otros galardones como los Emmy, los más importantes de la televisión internacional.