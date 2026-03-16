Los olvidados en el In Memoriam en la gala de los Oscar

Aunque algunos aparecen en la web de los premios de la Academia de Hollywood como parte de la lista de fallecidos, en la gala no se hizo mención a ninguno de ellos, algo que sorprendió y que destacan algunos medios entre ellos Variety, así como los espectadores de la ceremonia en redes sociales.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La gala de los Oscar 2026 recordó a estrellas fallecidas este años como Robert Redford, cineastas como Rob Reiner , asesinado en diciembre, o actrices como Diane Keaton, pero se olvidó de otros artistas que también murieron, entre ellos Eric Dane , James van der Beek o Brigitte Bardot .

La gala rindió un emotivo homenaje a Reiner y Redford, a quien Barbra Streisand dedicó unas sentidas palabras -era su amigo - y cantó un fragmento de la oscarizada canción The Way We Were, de la película con el mismo título y en la que compartieron pantalla.

El comediante Billy Crystal fue el encargado de honrar la memoria de Reiner, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo.

Junto a Van Der Beek, Eric Dane y Bardot, en la ceremonia tampoco se hizo mención a Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart o Bud Cort, todos fallecidos en el último año.

Algo que no está fuera de lo normal, los Oscar ya han tenido otras omisiones en ediciones anteriores.