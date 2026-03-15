Los Oscar 2026 despiden a Rob Reiner: Billy Crystal lidera el tributo al director asesinado

Los Ángeñes, Estados Unidos.- El icónico comediante Billy Crystal rindió homenaje este domingo al influyente director, actor y activista estadounidense Rob Reiner, asesinado el pasado diciembre, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo. Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer, fueron hallados sin vida en su residencia de Los Ángeles (EE.UU), en un incidente que conmocionó a Hollywood por la violencia de la muerte.

"Su perdida es inconmensurable", dijo Crystal, que hizo un repaso de todas las conquistas del cineasta. "Él no escatimaba en detalles al contar una historia (...) el público hacía cola para ver sus películas, tan divertidas como encantadoras" agregó. El comediante ha asegurado que las películas de Reiner perdurarán toda la vida porque en trataban de aquello que nos hace reír y llorar y "sobre aquello a lo que aspiramos todos a ser: mucho mejores, mucho más bondadosos y mucho más divertidos y humanos". Durante las palabras de Crystal, salieron también al escenario algunos de los muchos intérpretes de las películas más reconocidas de Reiner, desde Meg Ryan a Kathe Bates, Demi Moore, Mandy Patinkin, Jerry O'Connell o Cary Elwes.

El recuerdo a Reiner fue el inicio del 'In Memoriam', con el que se recuerda a las personas de mundo del cine que murieron en 2025, en el que se recordó a Robert Duval, Catherine O'hara, Dianne Keaton o el gran Robert Redford, entre otros a quienes recordaron entre aplausos. Tras décadas en la industria, Reiner, de 78 años, se había ganado un lugar destacado por su trabajo en filmes como 'The Wolf of Wall Street' o 'When Harry Met Sally', protagonizada por Crystal y Meg Ryan, quien también se encontraba entre el público. Crystal consolidó una amistad con Reiner tras el éxito que representó la comedia romántica de 1989, escrita por Nora Ephron e inspirada en una relación amorosa del director.