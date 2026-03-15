Barbra Streisand llora al cantar para Robert Redford en los Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Barbra Streisand rindió un emotivo homenaje a Robert Redford, fallecido el pasado septiembre, durante la 98 edición de los premios Óscar que se celebran este domingo en Los Ángeles, cantando 'The Way We Were'.

Streisand apareció tras el tradicional ‘In Memoriam’ que la Academia de Hollywood dedica a los cineastas fallecidos en los últimos doce meses y primero quiso agradecer a su amigo por sus años de amistad.

"Él era brillante (...) defendió la libertad de prensa, protegió el medio ambiente e impulsó las nuevas voces", dijo la cantante en un discurso en el que también celebró alguno de los logros de Redford, como el de la creación del Instituto Sundance, para promover el cine independiente.